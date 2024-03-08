Nam Em bất ngờ có hành động lạ, hốt hoảng, tránh lộ mặt trên sóng livestream khiến netizen xôn xao

Hậu trường 08/03/2024 20:00

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video Nam Em để lộ hành động lạ trên sóng livestream. Theo đó, cô nàng hốt hoảng, tránh lộ mặt khi trò chuyện khiến netizen xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video Nam Em để lộ hành động lạ trên sóng livestream. Theo đó, người đẹp bất ngờ để lộ khoảnh khắc hốt hoảng né tránh khi đang trò chuyện với khán giả.

Nam Em bất ngờ có hành động lạ, hốt hoảng, tránh lộ mặt trên sóng livestream khiến netizen xôn xao - Ảnh 1Nam Em bất ngờ có hành động lạ, hốt hoảng, tránh lộ mặt trên sóng livestream khiến netizen xôn xao - Ảnh 2

Nam Em bất ngờ có hành động lạ, hốt hoảng, tránh lộ mặt trên sóng livestream khiến netizen xôn xao - Ảnh 3
Nam Em hốt hoảng né tránh khi đang trò chuyện với khán giả

 

Được biết, lý do vì Nam Em bất ngờ để lộ rõ mặt mộc không son phấn do mất filter làm đẹp gương mặt. Theo đó, Nam Em cho biết: "Mất app rồi. Trời ơi hết hồn. Nhìn như mấy bà ngoại 80 vậy á".

Cũng trên sóng livestream, Nam Em từng bộc bạch về chuyện bản thân từng phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp sinh năm 1996 cho biết cô đã can thiệp "dao kéo" phần mắt nhưng bị hỏng, khiến nhan sắc lẫn tinh thần bị tuột dốc.

Nam Em bất ngờ có hành động lạ, hốt hoảng, tránh lộ mặt trên sóng livestream khiến netizen xôn xao - Ảnh 4
Nam Em từng can thiệp "dao kéo" phần mắt nhưng bị hỏng, khiến nhan sắc lẫn tinh thần bị tuột dốc

 

Cụ thể, cô chia sẻ: "Đúng là mắt hồi xưa đẹp, nhắc tới buồn nhưng biết sao giờ, đâu thay đổi được nữa. Ngày xưa sợ xấu nhưng bây giờ hết sợ rồi nên cảm thấy đỡ buồn. Ngày xưa với gương mặt này là trầm cảm, chịu không nổi đâu. Từ lúc tôi sửa mắt bị hư, tôi thề không bao giờ đụng tới dao kéo nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận được tác hại nó ghê quá nên chấp nhận xấu. Mở góc mắt to quá, mí lỗi nặng nhất".

Nam Em bất ngờ có hành động lạ, hốt hoảng, tránh lộ mặt trên sóng livestream khiến netizen xôn xao - Ảnh 5
Nam Em cho biết từ lúc sửa mắt bị hư cô thề không bao giờ đụng tới dao kéo nữa

 

Thời gian gần đây, Nam Em liên tục gây ồn ào mạng xã hội và bị nhiều người cho là có vấn đề tâm lý khi phát ngôn, hành động thiếu kiểm soát.

Nam Em bất ngờ có hành động lạ, hốt hoảng, tránh lộ mặt trên sóng livestream khiến netizen xôn xao - Ảnh 6
Nam Em và chồng chưa cưới đã tổ chức nhiều buổi livestream gây bức xúc dư luận khi hé lộ nhiều mặt trái của showbiz

 

Cụ thể, Nam Em và chồng chưa cưới là Bùi Hữu Cường đã tổ chức nhiều buổi livestream gây bức xúc dư luận khi hé lộ nhiều mặt trái của showbiz nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng. Chính vì thế, vừa qua Sở TT-TT TP.HCM vừa qua đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Lệ Nam Em (Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long) tổng cộng 37,5 triệu đồng.

Nam Em lần đầu lên tiếng rõ chuyện mang thai con đầu lòng, hé lộ lời khuyên của bác sĩ!

Nam Em lần đầu lên tiếng rõ chuyện mang thai con đầu lòng, hé lộ lời khuyên của bác sĩ!

Sau nhiều biểu hiện lạ làm vướng tin đồn đang mang bầu, Nam Em đã chính thức phản hồi trên sóng livestream.

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