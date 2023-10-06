Mỹ nhân điện ảnh nức tiếng một thời, đóng 1 phim mua được vài căn nhà

Xuất thân trong một gia đình nghèo, từ nhỏ bà đã mê ca hát và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Ngày đó, Mộng Tuyền hay ngồi nhà hát ru em, một thầy đờn đi qua bất ngờ về giọng hát của bà bèn tìm tới gặp cha bà để xin phép nhận làm con nuôi, dạy nghề hát. Cha Mộng Tuyền vì quá nghèo nên cũng đồng ý cho con theo ông thầy đờn để nhà đỡ đi được một miệng ăn.

Nhắc đến nghệ sĩ Mộng Tuyền , khán giả khó có thể quên cô đào có nhan sắc kiều diễm, từng khiến biết bao trái tim si tình. Tên tuổi của Mộng Tuyền cũng từng gắn liền với nhiều bộ phim đình đám trước năm 1975, giúp cô được xếp vào hàng "mỹ nhân màn ảnh" của Sài Gòn xưa. Đặc biệt thành công với vai diễn “Mộng Tuyền sơn nữ”.

Đến năm 16 tuổi, mỹ nhân một thời đã được diễn cho đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời của nữ nghệ sĩ chính là được mời đi đóng phim. Bà từng chia sẻ: "Lúc đó, cha tôi cho rằng con gái cần đổi nghệ danh nên chọn tên Mộng Tuyền. Cha nói tên này không trùng với ai hết còn tên Kim Loan thì nhiều lắm. Ban đầu, tôi không chịu, cha bảo: "Cha sinh ra cho con cái tên. Bây giờ cha lấy lại, đặt cho con tên khác. Con không được quyền phản đối".

Mộng Tuyền khi ấy đã 7, 8 tuổi nhưng chưa biết chữ. Tuy nhiên, bà chỉ cần nghe người ta ca đôi ba lần là thuộc được lời bài hát để ca theo. Được ông thầy đờn dạy dỗ, bà biết nghề, thường đi hát tại các đám và được nhận tiền thù lao đem về cho gia đình.

Thời gian đó, Mộng Tuyền kiếm được nhiều tiền nhưng để cho cha cầm hết. Bà tiết lộ khoản cát xê khủng thời đó tại chương trình Người kể chuyện đời: "Hồi đó đóng một bộ phim mua được vài ba căn nhà là bình thường. Tôi đi làm nuôi được hết cả gia đình, rất sung sướng".

Bà tiết lộ khoản cát xê khủng thời đó tại chương trình Người kể chuyện đời: "Hồi đó đóng một bộ phim mua được vài ba căn nhà là bình thường. Tôi đi làm nuôi được hết cả gia đình, rất sung sướng"

Sự nghiệp điện ảnh của Mộng Tuyền rất rực rỡ và được ái mộ nhờ vẻ đẹp hiếm có. Theo bà kể lại, bà được giải Kim Khánh trước cả minh tinh Thẩm Thúy Hằng một năm. Sau khi nữ hoàng sân khấu Thanh Nga qua đời, bà theo đoàn Thanh Minh Thanh Nga ra miền Bắc biểu diễn và cũng thành công, được giải Diễn viên xuất sắc.

Thành công với nghệ thuật nhưng tình duyên của bà không mấy suôn sẻ khi trải qua 3 lần đổ vỡ và hiện đang “tận hưởng” cuộc sống độc thân với nhiều niềm vui ở tuổi 75. Tại “Người kể chuyện đời”, nghệ sĩ Mộng Tuyền tâm sự: "Tuyền có 3 đời chồng, mà tôi cho là lỗi do bản thân. Khi đám cưới, ai cũng chúc sống đời với nhau đến răng long đầu bạc, bản thân tôi cũng muốn vậy...”.



Hiện tại, Mộng Tuyền mua một căn nhà để ở, sáng nào cũng tập thể dục rồi vác balo ra chợ, thấy ai buôn bán khó khăn gì thì giúp đỡ họ. Bà coi việc giúp đỡ mọi người là niềm vui.

Người chồng đầu tiên theo đuổi khi bà đi hát tại Nha Trang: “Ngày nào tôi hát anh cũng ngồi chỗ đó, ngay hàng ghế đó. Anh ấy ngỏ lời cưới và ba tôi đồng ý nhưng hôn nhân kết thúc vì ông đi làm việc nhiều nơi và bỏ nhà đi đêm trong một khoảng thời gian, điều này trái với đạo vợ chồng nên tôi quyết định chia tay”.

Đến năm 1984, Mộng Tuyền có cơ duyên gặp gỡ người chồng thứ hai trong một lần đi hát. Bà nhớ lại: “Anh là người hiền hậu và phúc đức, yêu thương tôi rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời vì chồng nóng tính. Giữa anh và em tôi xảy ra nhiều xích mích và không thể giải quyết được, bản thân tôi cũng khó xử và chúng tôi chia tay”.

Hôn nhân trải qua nhiều trắc trở nhưng không khiến nữ nghệ sĩ mất đi niềm tin, ngược lại luôn coi tất cả là niềm vui và là động lực sống. Hiện tại, nữ nghệ sĩ luôn đề cao sức khỏe tinh thần, chăm tập yoga và sẵn sàng làm nhiều điều có ích để đóng góp cho xã hội

Ngỡ đâu hạnh phúc đến muộn nhưng cuộc hôn nhân thứ ba cũng không trọn vẹn khi bà phát hiện chồng không chung thuỷ khi qua lại với bạn của bà. “Bản thân tôi không muốn ly hôn ở độ tuổi đã lớn vì thấy cũng khó xử nhưng anh ấy muốn điều đó nên chúng tôi chia tay” - bà nói.

Hôn nhân trải qua nhiều trắc trở nhưng không khiến nữ nghệ sĩ mất đi niềm tin, ngược lại luôn coi tất cả là niềm vui và là động lực sống. Hiện tại, nữ nghệ sĩ luôn đề cao sức khỏe tinh thần, chăm tập yoga và sẵn sàng làm nhiều điều có ích để đóng góp cho xã hội. Nữ nghệ sĩ cho rằng: “Cuộc đời ngắn ngủi, sống là phải vui vẻ, yêu đời. Thế gian này nuôi dạy tôi, giúp đỡ tôi và giáo dục tôi. Cây khô rụng lá vẫn có nét đẹp của riêng nó, nên mình già vẫn đẹp, vẫn yêu đời. Cuộc sống độc thân nhưng không cô đơn, hơn là sống 2 người mà vẫn cảm thấy đơn độc”.