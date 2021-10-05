MXH rầm rộ thông tin Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đã 'đường ai nấy đi' sau nhiều năm bên nhau?

Hậu trường 05/10/2021 12:41

Mặc dù cặp đôi chưa từng lên tiếng xác nhận yêu nhau thế nhưng dân mạng vẫn tỏ ra tiếc nuối nếu như tin tức trên là thật.

Mới đây, mạng xã hội "rần rần" chuyện một nữ diễn viên nổi tiếng đã chia tay bạn trai là ca sĩ. Sau khi thông tin được lan truyền, nhiều "thám tử mạng" đã nhanh chóng tìm ra hai nhân vật đang được nhắc đến chính là Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân.

MXH rầm rộ thông tin Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đã 'đường ai nấy đi' sau nhiều năm bên nhau? - Ảnh 1
 Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân được cho là đã chia tay sau 2 năm hẹn hò?

Trước đó, cả hai được cho là đã bí mật hẹn hò sau khi bị netizen "tóm sống" nhiều khoảnh khắc ôm ấp, nắm tay chốn đông người. Dù chưa một lần lên tiếng xác nhận nhưng dân mạng đều chắc nịch cặp đôi đã bên nhau suốt 2 năm.

Tuy nhiên, gần đây MXH lan truyền thông tin cả hai đã "đường ai nấy đi" khiến cho khán giả vô cùng tiếc nuối. Dù vậy, đa số mọi người đều cho rằng thông tin này khá hợp lý bởi vì khoảng tầm vài tháng trở lại đây, khán giả không còn thấy nhiều hình ảnh chụp chung của Ninh Dương Lan Ngọc và "bạn trai tin đồn" Chi Dân.

MXH rầm rộ thông tin Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đã 'đường ai nấy đi' sau nhiều năm bên nhau? - Ảnh 2
MXH rầm rộ thông tin Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đã 'đường ai nấy đi' sau nhiều năm bên nhau? - Ảnh 3
MXH rầm rộ thông tin Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đã 'đường ai nấy đi' sau nhiều năm bên nhau? - Ảnh 4
 Những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi được 'người qua đường' bắt gặp.

Sau khi tin đồn bùng nổ, dân mạng đã chia làm 2 luồng ý kiến, một bên cho rằng có thể vì giãn cách quá lâu nên cặp đôi không thể đi chơi cùng nhau như thường lệ. Trong khi đó, bên còn lại cho rằng tin đồn chia tay có khả năng là thật vì trước khi dịch bùng phát thì khán giả cũng không thấy khoảnh khắc cả bên nhau nhiều như trước.

MXH rầm rộ thông tin Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đã 'đường ai nấy đi' sau nhiều năm bên nhau? - Ảnh 5

Hiện tại, thông tin "đường ai nấy đi" của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân vẫn dừng lại ở việc đồn đoán và chưa được xác minh.

Ảnh: Tổng hợp

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