Mua đồ hàng hiệu, ở nhà triệu đô, không ngờ cũng có lúc Ngọc Trinh lại 'keo kiệt' thế này

Ở nhà sang trọng, đi siêu xe tiền tỉ nhưng có những lúc “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh lại bình dân đến bất ngờ.
Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Việt, “gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp đã tạo dựng cho mình một vị thế khá vững chắc. Thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang đình đám và được nhiều nhãn hàng lớn mời làm đại sứ thương hiệu, Ngọc Trinh có nguồn thu nhập không hề nhỏ.
Sở hữu khối tài sản khủng, "Nữ hoàng nội y" có thể thỏa thích mua sắm hàng hiệu đắt tiền, siêu xe tiền tỉ hoặc căn hộ triệu đô mà nhiều người ao ước.
Có thể vung tiền tậu giày dép, túi xách hàng hiệu, thế nhưng nữ diễn viên Vòng eo 56 lại có sở thích tự nấu những món ăn dân dã, ít tốn kém tại nhà. Điều này khiến nhiều người hoài nghi có phải cô nàng tiết kiệm trong khâu ăn uống để dành tiền mua sắm?