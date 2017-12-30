Mua đồ hàng hiệu, ở nhà triệu đô, không ngờ cũng có lúc Ngọc Trinh lại 'keo kiệt' thế này

Hậu trường 30/12/2017 16:04

Ở nhà sang trọng, đi siêu xe tiền tỉ nhưng có những lúc “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh lại bình dân đến bất ngờ.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Việt, “gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp đã tạo dựng cho mình một vị thế khá vững chắc. Thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang đình đám và được nhiều nhãn hàng lớn mời làm đại sứ thương hiệu, Ngọc Trinh có nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Sở hữu khối tài sản khủng, "Nữ hoàng nội y" có thể thỏa thích mua sắm hàng hiệu đắt tiền, siêu xe tiền tỉ hoặc căn hộ triệu đô mà nhiều người ao ước.

Mua đồ hàng hiệu, ở nhà triệu đô, không ngờ cũng có lúc Ngọc Trinh lại 'keo kiệt' thế này - Ảnh 1

Một góc phòng ngủ và tủ quần áo, túi xách hàng hiệu đáng mơ ước của người đẹp Trà Vinh - Ảnh: Internet

Có thể vung tiền tậu giày dép, túi xách hàng hiệu, thế nhưng nữ diễn viên Vòng eo 56 lại có sở thích tự nấu những món ăn dân dã, ít tốn kém tại nhà. Điều này khiến nhiều người hoài nghi có phải cô nàng tiết kiệm trong khâu ăn uống để dành tiền mua sắm?

Mua đồ hàng hiệu, ở nhà triệu đô, không ngờ cũng có lúc Ngọc Trinh lại 'keo kiệt' thế này - Ảnh 2

Món ăn ưa thích của chân dài sinh năm 1989 - Ảnh: Internet

Mua đồ hàng hiệu, ở nhà triệu đô, không ngờ cũng có lúc Ngọc Trinh lại 'keo kiệt' thế này - Ảnh 3

Trong khi nhiều nghệ sĩ khoe ăn nhà hàng sang trọng thì Ngọc Trinh lại ăn uống bình dân thế này đây - Ảnh: Internet

Mua đồ hàng hiệu, ở nhà triệu đô, không ngờ cũng có lúc Ngọc Trinh lại 'keo kiệt' thế này - Ảnh 4

Món hủ tiếu quen thuộc của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Mua đồ hàng hiệu, ở nhà triệu đô, không ngờ cũng có lúc Ngọc Trinh lại 'keo kiệt' thế này - Ảnh 5

“Nữ hoàng nội y” khoe món thịt chuột hấp xả và mì gói trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Mua đồ hàng hiệu, ở nhà triệu đô, không ngờ cũng có lúc Ngọc Trinh lại 'keo kiệt' thế này - Ảnh 6

Ngọc Trinh tỏ ra là một đầu bếp lành nghề - Ảnh: Internet

Mua đồ hàng hiệu, ở nhà triệu đô, không ngờ cũng có lúc Ngọc Trinh lại 'keo kiệt' thế này - Ảnh 7

Nói "keo kiệt" thì hơi quá, có lẽ ăn uống đơn giản là sở thích của cô - Ảnh: Internet

Gặp ông lão mù bán bánh bên đường, không ngờ Ngọc Trinh lại có hành động này

Gặp ông lão mù bán bánh bên đường, không ngờ Ngọc Trinh lại có hành động này

Ngọc Trinh khiến nhiều người bất ngờ và cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của cô dành chô ông lão mù bán bánh ở TP.HCM.

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