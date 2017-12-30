Gặp ông lão mù bán bánh bên đường, không ngờ Ngọc Trinh lại có hành động này

Ngọc Trinh khiến nhiều người bất ngờ và cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của cô dành chô ông lão mù bán bánh ở TP.HCM.

Mới đây, “Nữ hoàng nội y” gây chú ý khi chia sẻ hai clip về một cụ già bị mù đang ngồi bán bánh bên vỉa hè. Thương cảm trước hoàn cảnh quá khó khăn của ông cụ, Ngọc Trinh hứa sẽ tìm đến tận nơi để giúp đỡ. “Thương ông quá, chiều nay sẽ đi kiếm ông mua bánh và giúp ông một phần nào đó”, Ngọc Trinh viết.

Ngọc Trinh bày tỏ mong muốn được giúp đỡ ông lão mù bán bánh - Ảnh: Internet Dưới chia sẻ của người đẹp Trà Vinh, hàng ngàn người like và để lại bình luận ngợi khen tấm lòng lương thiện của nữ diễn viên Vòng eo 56. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người cảnh báo cô nên cẩn thận để tránh bị vẻ ngoài đánh lừa. Trước sự quan tâm của fan, Ngọc Trinh cho biết cô sẽ đến tận nơi để thăm hỏi và mua đồ đạc giúp cụ. “Mình sẽ mua đồ dùng trong nhà cho ông bạn à”, Trinh nói.

Nói là làm, “Nữ hoàng nội y” đã tìm đến tận nơi để giúp đỡ ông - Ảnh: Internet Không nói suông, sau khi đăng bài viết, "Nữ hoàng nội y" cùng bạn bè đã mua nhiều quà gửi đến ông cụ kém may mắn. Tiếp đó, cô chia sẻ hình ảnh ông trên trang cá nhân để kêu gọi mọi người hãy mua bánh giúp: “Mỗi ngày ông đều bán bánh ở đây, cả nhà thương thì ghé mua bánh giúp ông nhé. Ông bán ở cuối đường Nguyễn Tri Phương, ngay cột đèn giao thông dưới chân cầu vượt 3/2, quận 10, Sài Gòn. Từ 3h chiều là ông ra bán rồi nha”, Ngọc Trinh viết. Ông cụ bán bánh rất hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ - Ảnh: Internet Được tặng nhiều đồ giá trị, ông lão mù cũng gửi lời cảm ơn đến “Nữ hoàng nội y”: "Cảm ơn cô Ngọc Trinh nhé. Cô đã giúp đỡ cho tôi tiền. Chúc cô gặp nhiều may mắn", ông lão nói. Nghĩa cử cao đẹp của chân dài Trà Vinh khiến nhiều người hâm mộ cảm kích. "Cảm động về điều Trinh làm quá, không những đẹp nguời mà đẹp người mà đẹp cả tấm lòng. Cho đi Trinh sẽ nhận lại rất nhiều nhiều lần. Những ai làm điều tốt đẹp, tử tế tôi đều thích và trân trọng những việc người đó làm. Triệu cần những tấm lòng như thế này để xã hội được phát triển. Chúc Trinh mãi xinh đẹp và thành công", một fan bình luận. Ngọc Trinh mà mỹ nhân khá chăm chỉ trong công tác từ thiện - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh lại phát ngôn gây bão: 'Tôi chỉ đóng phim của mình vì không có đạo diễn nào đủ tiền trả cát sê cho tôi! Xuất hiện trên thảm đỏ thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Ngọc Trinh khoe vẻ quyến rũ và tiết lộ lý do hiếm khi nhận lời tham gia đóng phim.

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