Ngọc Trinh lại phát ngôn gây bão: 'Tôi chỉ đóng phim của mình vì không có đạo diễn nào đủ tiền trả cát sê cho tôi!

Sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, Ngọc Trinh từ chỗ một cô gái thôn quê nghèo khó đã trở thành một nhân vật đình đám, sở hữu khối tài sản kếch xù. Nhắc đến “Nữ hoàng nội y”, người ta sẽ nghĩ ngay đến một cô gái có thân hình gợi cảm, làn da trắng sứ, thường xuyên phát ngôn gây sốc và không ngại ăn mặc hở bạo.

Mới đây, Ngọc Trinh cùng rất nhiều mỹ nữ đã đổ bộ show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Diện bộ váy bó sát màu ánh kim, chân dài Trà Vinh khiến bất cứ ai cũng phải xoay người lại ngắm nhìn.

Cũng trong lần xuất hiện này, Ngọc Trinh đã có những chia sẻ thẳng thắn về bộ phim Giải mã NT56 do cô tự bỏ kinh phí sản xuất hồi tháng 8/2017. Bàn về lý do vì sao ít nhận lời đóng phim dù được đánh giá là diễn xuất không tệ, "Nữ hoàng nội y" cho biết chưa có đạo diễn nào ở Việt Nam đủ tiền trả cát - xê cho mình, theo Người đưa tin.

“Đây tuy là một bộ phim ngắn, nhưng tôi vẫn muốn chỉn chu nên tôi cũng đầu tư 3 tỷ đồng, đây là số tiền tự Ngọc Trinh bỏ ra chứ không "dựa hơi" ai cả. Trinh chỉ đóng phim do mình sản xuất vì tại Việt Nam không có đạo diễn nào đủ tiền để trả cát - xê cho tôi" - Ngọc Trinh cho hay.