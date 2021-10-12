Một người trong ekip cố NS Phi Nhung tiết lộ Hồ Văn Cường có thái độ 'hỗn' với mẹ ruột, làm rõ nghi vấn sổ tiết kiệm và chuyện nhãn hàng mời gọi hợp đồng 'bạc tỷ'?

Về phía nam giọng ca nhí, Hồ Văn Cường đã xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Vào ngày hôm qua 11/10, quản lý chính thức của cô ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm cát xê với Hồ Văn Cường và trao toàn bộ số tiền cho gia đình nam ca sĩ. Theo đó, ngoài số tiền cát xê trong 5 năm đi hát, Hồ Văn Cường cùng gia đình được gửi thêm 500 triệu đồng mà Phi Nhung từng hứa cho khi con nuôi ra riêng và số tiền 200 triệu đồng thưởng từ giải quán quân trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng.

Theo đó, trên fanpage của công ty dược phẩm H.H, trụ sở ở Hà Nội đã đăng tải dòng chia sẻ, "Dược phẩm H.H. hân hạnh mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh. Catxe 2 tỷ/năm, hợp đồng 5 năm. Thanh toán trước 1 năm ngay sau ký hợp đồng. Ai giúp em H.H liên hệ với Hồ Văn Cường với ạ".

Đến sáng nay, MXH xôn xao thông tin về việc một công ty dược phẩm đã nhanh chóng thông báo ngỏ ý muốn mời nam ca sĩ làm đại sứ hình ảnh với cát xê lên đến 2 tỷ đồng/năm.

Giữa lúc dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào "lời mời gọi" tiền tỷ này, một người trong ekip của cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ có dòng trạng thái dài bày tỏ thái độ về sự việc.

Bài đăng của một người trong ekip của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, anh cho biết gia đình Hồ Văn Cường đang bất đồng quan điểm trong việc đi hay ở lại nhà Phi Nhung. Trên trang cá nhân, người này viết: "Những người ngoài kia cứ nghĩ họ là anh hùng, họ muốn giúp gia đình đoàn tụ. Nhưng họ đâu biết rằng họ đang muốn chia ly một gia đình, vì mẹ không đồng tình với cách đối nhân xử thế của con mà không thể nói.

Bà mẹ ít chữ nên mỗi lần mở miệng thì con nó bảo 'bà im đi', nên mẹ nhất định không chịu rời khỏi cái 'động q**'. Đó vậy là đang giúp đó ư?"

Liên quan đến việc sổ tiết kiệm của mẹ Hồ Văn Cường bị cho là mới làm chứ không phải cũ, dẫn tới ê kíp Phi Nhung bị nghi phát ngôn gian dối, người này gay gắt phải biện, bác bỏ lại và cho biết: "Họ có quyền đáo hạn thay cũ đổi mới là quyền của họ, quan trọng là họ muốn bảo toàn số tiền đó, gốc lãi để dành đủ đến 6 năm sau".

Sổ tiết kiệm được mẹ Hồ Văn Cường cầm trên tay bị CĐM nghi ngờ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, cuối cùng, người này nhắn nhủ thêm: "Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa để khép lại trước khi tang lễ được tiến hành, nên tôi chỉ có một yêu cầu cuối cùng là làm ơn để chúng tôi được yên và mọi việc phát sinh sau này miễn bàn.

Nếu không làm được những gì tốt đẹp cho nhau thì cũng hạn chế làm nhau buồn và cầu chúc cho nhau những sự hạnh phúc, viên mãn. Chúc con vững bước trên đường đời chông gai. Chỉ thế thôi".

Hình ảnh được người trong ekip Phi Nhung đăng tải - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, vụ việc này vẫn đang là được bàn tán rôm rả trên các trang mạng xã hội và thu về nhiều ý kiến trái chiều.