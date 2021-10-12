Ai mới là người đáng thương trong ồn ào tiền cát xê giữa Hồ Văn Cường và ekip của mẹ nuôi Phi Nhung?

Hậu trường 12/10/2021 14:34

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Quốc Anh lên tiếng về những lùm xùm của showbiz Việt. Với góc nhìn cá nhân, quan điểm về ồn ào liên quan đến Hồ Văn Cường của nam TikToker nhận được rất nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của CĐM.

Mới đây, sau nhiều tranh cãi trên MXH, chiều ngày 11/10 quản lý của cố nghệ sĩ đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.

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Gia đình Hồ Văn Cường đã nhận về toàn bộ số tiền cát xê và 500 triệu được cố NS Phi Nhung gửi thêm trong buổi giải quyết chuyện cát xê chiều ngày 11/10 - Ảnh chụp màn hình

Phía quản lý Phi Nhung cũng xác nhận tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Cũng trong chiều cùng ngày, giọng ca nhí xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

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Hồ Văn Cường và mẹ nuôi - Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến sự kiện Hồ Văn Cường và mẹ nuôi, TikToker đình đám Trương Quốc Anh đã nhận được câu hỏi từ những người theo dõi mình trên MXH rằng: Anh trả lời giúp em câu này, Phi Nhung và Hồ Văn Cường ai mới thật sự là người đáng thương. Ngay sau đó, Trương Quốc Anh đã có một đoạn video khá dài để nêu quan điểm của mình.

Anh bộc bạch: "Ở câu chuyện này có 3 đối tượng cùng đáng thương và cùng buồn. Đầu tiên là Phi Nhung, hai là Hồ Văn Cường, ba là những người yêu quý cả hai mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Bản thân ca sĩ Phi Nhung, từ đầu nhận em Hồ Văn Cường làm con nuôi, mục đích chắp cánh và đào tạo em ấy làm ca sĩ chuyên nghiệp. Hồ Văn Cường muốn có 1 điểm tựa, một người thầy để dẫn dắt mình trong sự nghiệp. Khán giả yêu thương 2 người đều tán thành. 

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Anh chàng TikToker đình đám bày tỏ quan điểm - Ảnh chụp màn hình

Sự thật là tất cả đều đi theo ngã rẽ khác. Ca sĩ Phi Nhung có sự nghiệp lẫy lừng nhưng ở phút cuối đời lại bị gán cho một vài câu chuyện không hay. Hồ Văn Cường cũng phải rời mái nhà... Cuối cùng thì ai cũng đáng thương cả.

Trở lại câu chuyện về những luồng ý kiến gần đây, mọi người cho rằng em Hồ Văn Cường đã im lặng làm bùng phát ý kiến trái chiều trên MXH. Mình nghĩ thế này, xuất phát điểm của gia đình em Cường đều là những người nông dân, việc chưa va vấp ở xã hội là điều đương nhiên. Trước những drama trên mạng, em ấy im lặng là điều đương nhiên, em nó làm sao có thể bản lĩnh như tôi hay các bạn để đương đầu với sóng gió được?".

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Quốc Anh lên tiếng về những lùm xùm của showbiz Việt. Với góc nhìn cá nhân, nam TikToker nhận được rất nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của CĐM.

Chỉ với 2 câu, Phương Mỹ Chi thể hiện rõ thái độ giữa lúc bị so sánh trong vụ lùm xùm cát xê của Hồ Văn Cường!

Chỉ với 2 câu, Phương Mỹ Chi thể hiện rõ thái độ giữa lúc bị so sánh trong vụ lùm xùm cát xê của Hồ Văn Cường!

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Từ khóa:   Trương Quốc Anh Hồ Văn Cường Phi Nhung

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