Ồn ào cát xê của Hồ Văn Cường gây bão dư luận, chuyên gia tâm lý chỉ ra 2 lý do nên dừng lại: 'Bới móc lại chuyện cũ thì về mặt 'ứng xử xã hội' và cả mặt tâm linh đều không nên'

Hậu trường 12/10/2021 10:00

Theo chuyên gia tâm lý, thời điểm này có hai lý do dư luận và những người liên quan không nên nhắc đến "ồn ào" giữa Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung.

Thời gian gần đây, sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19, những ồn ào xung quanh mối quan hệ và tiền cát xê giữa cố nghệ sĩ và Hồ Văn Cường nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. 

Đáng chú ý nhất, sau nhiều lần gây bão MXH, chiều ngày 11/10 quản lý của cố nghệ sĩ đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.

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Gia đình Hồ Văn Cường trong buổi giải quyết chuyện cát xê chiều ngày 11/10 - Ảnh chụp màn hình

Phía quản lý Phi Nhung cũng xác nhận tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Cũng trong chiều cùng ngày, giọng ca nhí xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

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Mẹ Hồ Văn Cường xin mọi chuyện dừng lại, để cho chị Phi Nhung yên nghỉ - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù đã đã giải quyết xong vấn đề tiền cát xê, song mọi nhất cử nhất động của "người trong cuộc" vẫn khiến dư luận quan tâm, chú ý.

Không ít cư dân mạng cho rằng những ồn ào diễn ra xung quanh giọng ca 18 tuổi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và suy nghĩ của Hồ Văn Cường. Chính vì vậy nhiều khán giả, đặc biệt là Fan của Hồ Văn Cường hy vọng mọi chuyện nên dừng lại tại đây để Hồ Văn Cường tập trung vào con đường đại học sắp tới.

Trả lời trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh (Học viện Hành chính Quốc gia TP.HCM) đánh giá việc, quản lý của Phi Nhung đã giải quyết và tặng thêm 500 triệu cho Hồ Văn Cường theo lời hứa của nữ ca sĩ, là một cách ứng xử rất tốt đẹp giữ người với người. "Dù Phi Nhung không còn nữa nhưng người thực thi đã rất tôn trọng và làm theo, điều này rất đáng quý", Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh bày tỏ.

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Theo bà, thời điểm này có hai lý do dư luận và những người liên quan không nên nhắc đến "ồn ào" giữa Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung.

Thứ nhất, Phi Nhung đã mất, đây là nữ ca sĩ sống tốt, làm thiện nguyện rất nhiều, khi người ta đã qua đời thì nên cho phép họ được an yên. Nếu đưa ra "bới móc" lại chuyện cũ thì về mặt "ứng xử xã hội" và cả mặt "tâm linh" đều không nên.

Thứ hai, bản thân Hồ Văn Cường còn trẻ, chưa có kinh nghiệp trải đời. Thay vì tạo nhiều áp lực cho em suy nghĩ thì nên an ủi, động viên em vượt qua, tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp.

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"Hồ Văn Cường và Phi Nhung có mối quan hệ mẹ với con nuôi. Ở Việt Nam nghĩa tử là nghĩa tận, người đã qua đời thì không nên bàn luận, không nên nhắc lại nữa... Nếu người thân của Phi Nhung vừa chịu mất mát về tinh thần, lại chịu thêm một cú sốc về mặt 'tình người không có' dù sự thật bây giờ như nào thì những người trong cuộc sẽ có hướng xử lý riêng, tốt đẹp cho đôi bên", Tiến sĩ tâm lý nói.

Hiện vụ ồn ào liên quan đến số tiền cát xê và cách giải quyết của ekip Phi Nhung vẫn đang nhận về nhiều phản ứng trái chiều gây xôn xao dư luận.

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Trước khi dính vào loạt lùm xùm cát xê, cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã từng có tình mẹ con đáng ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung Phi Nhung và quản lý

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