Sau khi nhận tiền cát xê từ quản lý của mẹ nuôi, gia đình Hồ Văn Cường ở đâu? Long Nhật tiết lộ giọng ca nhí 'không muốn ra riêng'?

Phía quản lý Phi Nhung cũng xác nhận tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Mới đây, sau nhiều tranh cãi trên MXH, chiều ngày 11/10 quản lý của cố nghệ sĩ đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường . Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường . Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.

Ngay sau khi giọng ca nhí xác nhận giải quyết xong mọi việc với phía công ty quản lý, nhiều người đặt ra câu hỏi gia đình nam ca sĩ sẽ về quê nhà hay đi đâu?

Mới đây, trong một clip đưuọc đăng tải trên kênh Youtube cá nhân, ca sĩ Long Nhật bất ngờ tiết lộ, anh được một nguồn tin nặc danh bật mí về động thái của của Hồ Văn Cường sau ồn ào tiền cát xê. Theo đó, ngay sau khi nhận tiền, Hồ Văn Cường đã nhắn tin, gọi điện cho cô giáo nhờ tìm nhà giúp.

Long Nhật lên tiếng về ồn ào của Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình

Anh nói: "Nguồn tin thân cận cho tôi biết là, Hồ Văn Cường có gọi điện thoại và nhắn tin cho cô giáo mình trong buổi chiều 11/10, nhờ cô giáo tìm nhà giúp. Nghĩa là Hồ Văn Cường muốn rời đi.

Tôi biết, sâu thẳm trong lòng Hồ Văn Cường muốn được ở lại nhà nhưng tiền bạc thanh toán xong rồi, không nhìn mặt nhau được nữa. Vấn đề là, tiền bạc thì xong nhưng tình nghĩa còn hay không".

Nam ca sĩ tiết lộ giọng ca nhí khó để nhìn mặt người thân của mẹ nuôi - Ảnh chụp màn hình

Cũng theo chia sẻ của ca sĩ Long Nhật, Hồ Văn Cường không muốn ra riêng nhưng vì tiền đã nhận nên đôi bên bị ngượng ngùng khi ở cùng nhau. Tuy nhiên, sau tất cả những ồn ào gây bão dư luận suốt thời gian vừa qua, để cùng chung sống như bình thường là rất khó.

Hiện, những "nhất cử nhất động" của giọng ca nhí vẫn đang nhận về sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.