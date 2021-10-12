Sau khi nhận tiền cát xê từ quản lý của mẹ nuôi, gia đình Hồ Văn Cường ở đâu? Long Nhật tiết lộ giọng ca nhí 'không muốn ra riêng'?

Hậu trường 12/10/2021 15:18

Theo chia sẻ của ca sĩ Long Nhật, Hồ Văn Cường không muốn ra riêng nhưng vì tiền đã nhận nên đôi bên bị ngượng ngùng khi ở cùng nhau.

Mới đây, sau nhiều tranh cãi trên MXH, chiều ngày 11/10 quản lý của cố nghệ sĩ đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào cát xê với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau.

Phía quản lý Phi Nhung cũng xác nhận tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài, tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Ho Van Cuong 3
Gia đình Hồ Văn Cường trong buổi giải quyết chuyện cát xê chiều ngày 11/10 - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi giọng ca nhí xác nhận giải quyết xong mọi việc với phía công ty quản lý, nhiều người đặt ra câu hỏi gia đình nam ca sĩ sẽ về quê nhà hay đi đâu?

Mới đây, trong một clip đưuọc đăng tải trên kênh Youtube cá nhân, ca sĩ Long Nhật bất ngờ tiết lộ, anh được một nguồn tin nặc danh bật mí về động thái của của Hồ Văn Cường sau ồn ào tiền cát xê. Theo đó, ngay sau khi nhận tiền, Hồ Văn Cường đã nhắn tin, gọi điện cho cô giáo nhờ tìm nhà giúp.

Ho Van Cuong 2
Long Nhật lên tiếng về ồn ào của Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình

Anh nói: "Nguồn tin thân cận cho tôi biết là, Hồ Văn Cường có gọi điện thoại và nhắn tin cho cô giáo mình trong buổi chiều 11/10, nhờ cô giáo tìm nhà giúp. Nghĩa là Hồ Văn Cường muốn rời đi.

Tôi biết, sâu thẳm trong lòng Hồ Văn Cường muốn được ở lại nhà nhưng tiền bạc thanh toán xong rồi, không nhìn mặt nhau được nữa. Vấn đề là, tiền bạc thì xong nhưng tình nghĩa còn hay không".

Ho Van Cuong 1
Nam ca sĩ tiết lộ giọng ca nhí khó để nhìn mặt người thân của mẹ nuôi - Ảnh chụp màn hình

Cũng theo chia sẻ của ca sĩ Long Nhật, Hồ Văn Cường không muốn ra riêng nhưng vì tiền đã nhận nên đôi bên bị ngượng ngùng khi ở cùng nhau. Tuy nhiên, sau tất cả những ồn ào gây bão dư luận suốt thời gian vừa qua, để cùng chung sống như bình thường là rất khó.

Hiện, những "nhất cử nhất động" của giọng ca nhí vẫn đang nhận về sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Ai mới là người đáng thương trong ồn ào tiền cát xê giữa Hồ Văn Cường và ekip của mẹ nuôi Phi Nhung?

Ai mới là người đáng thương trong ồn ào tiền cát xê giữa Hồ Văn Cường và ekip của mẹ nuôi Phi Nhung?

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Quốc Anh lên tiếng về những lùm xùm của showbiz Việt. Với góc nhìn cá nhân, quan điểm về ồn ào liên quan đến Hồ Văn Cường của nam TikToker nhận được rất nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của CĐM.

Xem thêm
Từ khóa:   Long Nhật Hồ Văn Cường Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 1 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 2 giờ 7 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36