Mới đầu năm, Lê Âu Ngân Anh đã khiến người xem 'xịt máu mũi' với bộ ảnh hở bạo

Hậu trường 11/02/2019 11:09

Những ngày đầu năm, Lê Âu Ngân Anh gây choáng khi trình làng bộ ảnh hở bạo với bikini được chụp bên hồ bơi.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh đã tung bộ ảnh gợi cảm hết nấc với trang phục áo tắm. Người đẹp không ngại diện những mẫu bikini không dây mảnh mai để khoe trọn ba vòng gợi cảm trước ống kính. Có thể thấy, tuy có gương mặt không mấy thu hút nhưng vóc dáng của Lê Âu Ngân Anh có thể khiến nhiều đấng mày râu phải đứng hình.

Hiện tại, nhan sắc của Ngân Anh đã thay đổi khá nhiều sau hơn một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Được biết, thời gian qua cô đã nỗ lực rất nhiều từ việc đi niềng răng, học cách giao tiếp trôi chảy để tự tin hơn mỗi khi xuất hiện. Thời gian gần đây, Ngân Anh thường xuyên diện đồ hở bạo như một cách để chứng minh sự trưởng thành sau nhiều vấp ngã.

Mới đầu năm, Lê Âu Ngân Anh đã khiến người xem 'xịt máu mũi' với bộ ảnh hở bạo - Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh khoe hình thể quyến rũ trong trang phục bikini - Ảnh: FBNV
Mới đầu năm, Lê Âu Ngân Anh đã khiến người xem 'xịt máu mũi' với bộ ảnh hở bạo - Ảnh 2
Mới đầu năm, Lê Âu Ngân Anh đã khiến người xem 'xịt máu mũi' với bộ ảnh hở bạo - Ảnh 3
Lê Âu Ngân Anh sở hữu body cực kỳ gợi cảm - Ảnh: FBNV
Mới đầu năm, Lê Âu Ngân Anh đã khiến người xem 'xịt máu mũi' với bộ ảnh hở bạo - Ảnh 4
Mới đầu năm, Lê Âu Ngân Anh đã khiến người xem 'xịt máu mũi' với bộ ảnh hở bạo - Ảnh 5
Trở về từ Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh càng ngày càng hở bạo hơn trước - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngân Anh cũng đã có buổi trao đổi với báo chí và bày tỏ sự bức xúc trước sự khắt khe quá mức của Cục NTBD. Lê Âu Ngân Anh cho biết sẽ theo đuổi vụ kiện cơ quan này đến cùng để đòi lại công bằng.

Cô cũng bày tỏ sự buồn tủi khi bị khán giả nước nhà quay lưng và xỉ vả trong suốt thời gian đi thi Hoa hậu Liên lục địa. Tuy nhiên, Ngân Anh khẳng định sẽ cố gắng nhiều hơn để chứng minh bản thân xứng đáng với các danh hiệu đã có.

Lộ diện trước Tết Nguyên đán, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố kiện Cục NTBD tới cùng

Lộ diện trước Tết Nguyên đán, Lê Âu Ngân Anh tuyên bố kiện Cục NTBD tới cùng

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh lần đầu xuất hiện trước truyền thông và bày tỏ sự bức xúc với Cục NTBD.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Âu Ngân Anh Lê Âu Ngân Anh bikini

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 27 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 40 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42