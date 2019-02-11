Mới đây, Lê Âu Ngân Anh đã tung bộ ảnh gợi cảm hết nấc với trang phục áo tắm. Người đẹp không ngại diện những mẫu bikini không dây mảnh mai để khoe trọn ba vòng gợi cảm trước ống kính. Có thể thấy, tuy có gương mặt không mấy thu hút nhưng vóc dáng của Lê Âu Ngân Anh có thể khiến nhiều đấng mày râu phải đứng hình.

Hiện tại, nhan sắc của Ngân Anh đã thay đổi khá nhiều sau hơn một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Được biết, thời gian qua cô đã nỗ lực rất nhiều từ việc đi niềng răng, học cách giao tiếp trôi chảy để tự tin hơn mỗi khi xuất hiện. Thời gian gần đây, Ngân Anh thường xuyên diện đồ hở bạo như một cách để chứng minh sự trưởng thành sau nhiều vấp ngã.