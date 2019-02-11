Những ngày đầu năm, Lê Âu Ngân Anh gây choáng khi trình làng bộ ảnh hở bạo với bikini được chụp bên hồ bơi.
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Mới đây, Lê Âu Ngân Anh đã tung bộ ảnh gợi cảm hết nấc với trang phục áo tắm. Người đẹp không ngại diện những mẫu bikini không dây mảnh mai để khoe trọn ba vòng gợi cảm trước ống kính. Có thể thấy, tuy có gương mặt không mấy thu hút nhưng vóc dáng của Lê Âu Ngân Anh có thể khiến nhiều đấng mày râu phải đứng hình.
Hiện tại, nhan sắc của Ngân Anh đã thay đổi khá nhiều sau hơn một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017. Được biết, thời gian qua cô đã nỗ lực rất nhiều từ việc đi niềng răng, học cách giao tiếp trôi chảy để tự tin hơn mỗi khi xuất hiện. Thời gian gần đây, Ngân Anh thường xuyên diện đồ hở bạo như một cách để chứng minh sự trưởng thành sau nhiều vấp ngã.
Trước đó, Ngân Anh cũng đã có buổi trao đổi với báo chí và bày tỏ sự bức xúc trước sự khắt khe quá mức của Cục NTBD. Lê Âu Ngân Anh cho biết sẽ theo đuổi vụ kiện cơ quan này đến cùng để đòi lại công bằng.
Cô cũng bày tỏ sự buồn tủi khi bị khán giả nước nhà quay lưng và xỉ vả trong suốt thời gian đi thi Hoa hậu Liên lục địa. Tuy nhiên, Ngân Anh khẳng định sẽ cố gắng nhiều hơn để chứng minh bản thân xứng đáng với các danh hiệu đã có.