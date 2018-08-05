Mới chào đời hơn 1 tháng, con gái Hà Anh đã được cùng bố mẹ làm điều đặc biệt này

Hậu trường 05/08/2018 16:24

Sau 2 năm, siêu mẫu Hà Anh lần đầu cùng chồng Tây trở lại địa điểm tổ chức hôn lễ ngày xưa. Cô hạnh phúc vì con gái cũng tham gia chuyến đi ý nghĩa này.

Khác với nhiều phụ nữ Việt, siêu mẫu Hà Anh không kiêng cữ nhiều sau sinh. Đặc biệt, vợ chồng cô còn thoải mái bế con đi chơi cùng dù em bé mới chào đời hơn 1 tháng. Vì đây là chuyến đi đầu tiên của “tiểu công chúa” nên cả gia đình đã quyết định trở lại vùng biển nơi họ làm lễ cưới 2 năm trước.

Hà Anh chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình bên bãi biển Đà Nẵng kèm dòng tâm trạng tràn ngập hạnh phúc: “Hai năm trước ba mẹ con làm lễ cưới trong mơ cũng trên bãi biển này. Giờ quay lại mang thêm con, thiên thần nhỏ ngáp ngủ".

Mới chào đời hơn 1 tháng, con gái Hà Anh đã được cùng bố mẹ làm điều đặc biệt này - Ảnh 1
Hà Anh cùng chồng Tây trở lại vùng biển Đà Nẵng - Ảnh: FBNV
Mới chào đời hơn 1 tháng, con gái Hà Anh đã được cùng bố mẹ làm điều đặc biệt này - Ảnh 2
Đây là nơi đôi vợ chồng tổ chức hôn lễ cổ tích của mình - Ảnh: FBNV
Mới chào đời hơn 1 tháng, con gái Hà Anh đã được cùng bố mẹ làm điều đặc biệt này - Ảnh 3
Con gái Hà Anh ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay của bố mẹ - Ảnh: FBNV
Mới chào đời hơn 1 tháng, con gái Hà Anh đã được cùng bố mẹ làm điều đặc biệt này - Ảnh 4
Đây là chuyến đi đầu tiên của cô bé từ khi chào đời - Ảnh: FBNV
Mới chào đời hơn 1 tháng, con gái Hà Anh đã được cùng bố mẹ làm điều đặc biệt này - Ảnh 5
Vì điều đặc biệt này mà nữ siêu mẫu đã chọn địa điểm vô cùng ý nghĩa để đưa con gái đến - Ảnh: FBNV
Mới chào đời hơn 1 tháng, con gái Hà Anh đã được cùng bố mẹ làm điều đặc biệt này - Ảnh 6
Sau 2 năm kết hôn, Hà Anh và chồng Tây cùng chào đón cô con gái đầu lòng xinh xắn - ảnh: FBNV

 

Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ chi phí sinh con ở bệnh viện 5 sao

Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ chi phí sinh con ở bệnh viện 5 sao

Sau 2 năm ngày cưới, Hà Anh và chồng Tây hạnh phúc đón con gái đầu lòng kháu khỉnh bụ bẫm. Cặp đôi sung sướng và hãnh diện chia sẻ ảnh con gái yêu của mình. Siêu mẫu gốc Hà thành tiết lộ: “Chồng Tây chăm con rất khéo”.

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