Mới chào đời hơn 1 tháng, con gái Hà Anh đã được cùng bố mẹ làm điều đặc biệt này

Sau 2 năm, siêu mẫu Hà Anh lần đầu cùng chồng Tây trở lại địa điểm tổ chức hôn lễ ngày xưa. Cô hạnh phúc vì con gái cũng tham gia chuyến đi ý nghĩa này.
- Cận cảnh gương mặt đáng yêu của con gái chưa đầy tháng tuổi nhà siêu mẫu Hà Anh
- Đúng 1 tuần sau sinh, Hà Anh khoe ảnh con gái dễ thương tựa thiên thần
Khác với nhiều phụ nữ Việt, siêu mẫu Hà Anh không kiêng cữ nhiều sau sinh. Đặc biệt, vợ chồng cô còn thoải mái bế con đi chơi cùng dù em bé mới chào đời hơn 1 tháng. Vì đây là chuyến đi đầu tiên của “tiểu công chúa” nên cả gia đình đã quyết định trở lại vùng biển nơi họ làm lễ cưới 2 năm trước.
Hà Anh chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình bên bãi biển Đà Nẵng kèm dòng tâm trạng tràn ngập hạnh phúc: “Hai năm trước ba mẹ con làm lễ cưới trong mơ cũng trên bãi biển này. Giờ quay lại mang thêm con, thiên thần nhỏ ngáp ngủ".