Minh Tuyết và Cẩm Ly cùng con gái xuất hiện trên sàn catwalk, nhan sắc 2 ái nữ gây bất ngờ

Mới đây, một sự kiện thời trang lớn đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và quy tụ dàn sao khủng như: vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển, Minh Tuyết , Cẩm Ly , Thanh Hằng, Lan Khuê, Hoàng Thùy, Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu, Vân Trang, Nguyệt Ánh… Theo đó, các khách mời sẽ tham gia trình diễn thời trang cùng dàn mẫu nhí.

Đặc biệt, chị em ca sĩ Minh Tuyết và Cẩm Ly đã khiến khán giả vô cùng thích thú khi xuất hiện cùng 2 con gái trên sàn catwalk. Bộ tứ cùng diện trang phục dạ hội màu đỏ nổi bật khoe nhan sắc rạng rỡ.

Minh Tuyết và Cẩm Ly hiếm hoi trình diễn thời trang cùng hai con gái – Ảnh: Internet

Được biết, thông tin về màn xuất hiện này đã được giữ kín. Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc – người tổ chức chương trình chia sẻ, anh muốn tạo bất ngờ đến khán giả. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi Minh Tuyết – Cẩm Ly cùng 2 con gái xuất hiện công khai trước công chúng, nhất là trên sàn diễn thời trang.

Hai con gái của Cẩm Ly nay đều cao lớn phổng phao - Ảnh: Internet

Qua loạt hình ảnh chia sẻ, con gái lớn của Cẩm Ly – Đoàn Trần Cẩm Uyên sở hữu chiều cao nổi bật ở tuổi 15. Trong khi đó, bé Đoàn Trần Cẩm Anh lại ra dáng thiếu nữ dù chỉ mới 12 tuổi. Cùng xuất hiện trên sàn diễn với mẹ, Cẩm Anh và Cẩm Uyên tỏ ra vô cùng tự tin.

Minh Tuyết và Cẩm Ly đều là những nữ ca sĩ nổi tiếng, gắn liền với hàng loạt ca khúc được nhiều khán giả yêu thích. Bên cạnh đó, đối với các bé thiếu nhi, cặp chị em quyền lực này còn là các huấn luyện viên, giám khảo uy tín tại các chương trình âm nhạc trên màn ảnh nhỏ.