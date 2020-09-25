Dòng trạng thái đầy căng thẳng của nữ ca sĩ Hari Won trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang vì… đọc chẳng hiểu gì.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hari Won bất ngờ đăng tải dòng trạng thái như đang ngầm dằn mặt ai đó: “Người thật sự có công thì không giành. Người không có công đáng kể thì lại giành. Người có công để người xung quanh kể công. Người không có công tự kể công cho người ta. Gì mà mắc cười vậy?”. Bài đăng gây chú ý của nữ ca sĩ - Ảnh: FB Ngay lập tức, bài đăng của bà xã Trấn Thành đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, thu về hơn 5 nghìn lượt tương tác. Tuy nhiên, giọng ca “Anh cứ đi đi” lại khiến dân tình hoang mang vì đọc mãi mà chẳng hiểu gì.

Thậm chí, cô còn bị bạn bè và dân tình “bóc mẽ” từ lỗi chính tả cho tới cách hành văn. Cư dân mạng hài hước gọi tên Trấn Thành: “Cần anh Trấn Thành dịch từ tiếng Việt qua... tiếng Việt giúp tụi em”. Trong khi đó, một người bạn của Hari Won lại trêu chọc cô nàng: “Chị biết em nói cái gì trước rồi chứ cái status này là đọc xong không ai hiểu em nha”. Trấn Thành bị gọi tên để dịch tiếng Việt cho bà xã - Ảnh: FB

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB Dưới bài đăng, người hâm mộ cũng không nhịn được cười khi đọc dòng trạng thái của cô nàng: “Status hack não nhất năm của chị Hari”, “Rối não quá chị ơi, đọc, ngẫm, suy luận từng chữ vẫn chưa hiểu hết nghĩa”, “Rõ khổ tiếng Việt của Hari”, “Trời. Cười xỉu với bà chị này quá”, “Suy nghĩ status này nhiều lắm luôn”… Rõ ràng là dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc nhưng Hari Won lại khiến khán giả ôm bụng cười – Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu tiên Hari Won nhận “cái kết đắng” khi bị bạn bè và người hâm mộ sửa cách sử dụng tiếng Việt khi thể hiện cảm xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-buc-xuc-dang-dan-dan-mat-nguoi-khac-nhung-tran-thanh-lai-bi-dan-mang-reo-ten-vi-nguyen-nhan-khong-ngo-381109.html