Minh Tuyết chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, tiết lộ thói quen kỳ lạ trên giường của chồng Việt kiều

Hậu trường 04/12/2018 11:02

Sau gần 2 thập kỷ chung sống, Minh Tuyết và chồng Việt kiều vẫn hạnh phúc bên nhau dù chưa hề có một mụn con. Bí quyết “giữ lửa” hôn nhân của cô khiến nhiều người phải học hỏi.

Khác với hai người chị là Cẩm Ly và Hà Phương, Minh Tuyết chọn cho mình hướng phát triển sự nghiệp riêng tại Mỹ. Một mình bươn chải nơi đất khách quê người suốt 20 năm, dẫu có vất vả nhưng Minh Tuyết đã gặt hái được nhiều thành công. Hiện tại, Minh Tuyết là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất tại hải ngoại và được rất nhiều khán giả yêu mến. Thời gian gần đây, cô còn trở về Việt Nam ngồi “ghế nóng” các chương trình truyền hình.

Minh Tuyết chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, tiết lộ thói quen kỳ lạ trên giường của chồng Việt kiều - Ảnh 1
Minh Tuyết xuất hiện với vai trò giám khảo trên chương trình truyền hình 'Ca sĩ thần tượng' - Ảnh: FBNV

Đằng sau sự nghiệp ca hát thành công là quãng thời gian dài 17 năm luôn có người chồng mà cô xem như hậu phương vững chắc. Minh Tuyết tự thấy mình là một người may mắn khi đã tìm được người đàn ông luôn thấu hiểu cô kể cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Minh Tuyết chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, tiết lộ thói quen kỳ lạ trên giường của chồng Việt kiều - Ảnh 2
Minh Tuyết và ông xã Diệp Keith - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian đầu sau kết hôn, Minh Tuyết từng rất bất ngờ về thói quen kỳ lạ của chồng trên giường. Trên Dân Việt, cô chia sẻ ông xã là người quen sống một mình nên lúc ngủ không thích có người nằm cạnh ôm ấp, còn cô thì lại thích ôm chồng. Chính điều này đã khiến Minh Tuyết ngờ vực rằng ông xã không yêu thương mình. Cuối cùng, cả hai quyết định có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau thì mọi hoài nghi trong lòng cô mới có thể vơi bớt.

Từ đó trở đi, ông xã trước khi đi ngủ đều vòng tay qua ôm Minh Tuyết để cô cảm thấy được tình cảm yêu thương rồi mới yên giấc. Đó cũng chính là cách mà hai vợ chồng Minh Tuyết cùng thay đổi thói quen trong cuộc sống để hoà hợp với nhau.

Minh Tuyết chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, tiết lộ thói quen kỳ lạ trên giường của chồng Việt kiều - Ảnh 3
Minh Tuyết và chồng luôn cố gắng thấu hiểu lẫn nhau để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh: Internet

Minh Tuyết còn cho biết, để một cuộc hôn nhân luôn bền vững và hạnh phúc thì điều quan trọng nhất chính là sự chia sẻ và thấu hiểu. Cô cho rằng càng sống chung với nhau lâu, sự chia sẻ và đồng cảm càng tăng lên thì cả hai mới yêu thương nhau nhiều hơn.

Dù chưa có con đầu lòng nhưng nếu nhìn vào cuộc hôn nhân của Minh Tuyết, chắc hẳn ai cũng phải thầm ghen tỵ với hạnh phúc của cô.

Sắp gặp con đầu lòng, Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì ước mơ làm mẹ đã thành sự thật

Sắp gặp con đầu lòng, Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì ước mơ làm mẹ đã thành sự thật

Hiện mọi thủ tục mang thai hộ đã hoàn tất, Lâm Khánh Chi và ông xã Phi Hùng đang mong ngóng từng ngày để được gặp con.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Minh Tuyết sao Việt cuộc sống sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 48 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42