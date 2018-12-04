Minh Tuyết chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, tiết lộ thói quen kỳ lạ trên giường của chồng Việt kiều

Sau gần 2 thập kỷ chung sống, Minh Tuyết và chồng Việt kiều vẫn hạnh phúc bên nhau dù chưa hề có một mụn con. Bí quyết “giữ lửa” hôn nhân của cô khiến nhiều người phải học hỏi.

Khác với hai người chị là Cẩm Ly và Hà Phương, Minh Tuyết chọn cho mình hướng phát triển sự nghiệp riêng tại Mỹ. Một mình bươn chải nơi đất khách quê người suốt 20 năm, dẫu có vất vả nhưng Minh Tuyết đã gặt hái được nhiều thành công. Hiện tại, Minh Tuyết là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất tại hải ngoại và được rất nhiều khán giả yêu mến. Thời gian gần đây, cô còn trở về Việt Nam ngồi “ghế nóng” các chương trình truyền hình. Minh Tuyết xuất hiện với vai trò giám khảo trên chương trình truyền hình 'Ca sĩ thần tượng' - Ảnh: FBNV Đằng sau sự nghiệp ca hát thành công là quãng thời gian dài 17 năm luôn có người chồng mà cô xem như hậu phương vững chắc. Minh Tuyết tự thấy mình là một người may mắn khi đã tìm được người đàn ông luôn thấu hiểu cô kể cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Minh Tuyết và ông xã Diệp Keith - Ảnh: Internet Khoảng thời gian đầu sau kết hôn, Minh Tuyết từng rất bất ngờ về thói quen kỳ lạ của chồng trên giường. Trên Dân Việt, cô chia sẻ ông xã là người quen sống một mình nên lúc ngủ không thích có người nằm cạnh ôm ấp, còn cô thì lại thích ôm chồng. Chính điều này đã khiến Minh Tuyết ngờ vực rằng ông xã không yêu thương mình. Cuối cùng, cả hai quyết định có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau thì mọi hoài nghi trong lòng cô mới có thể vơi bớt. Từ đó trở đi, ông xã trước khi đi ngủ đều vòng tay qua ôm Minh Tuyết để cô cảm thấy được tình cảm yêu thương rồi mới yên giấc. Đó cũng chính là cách mà hai vợ chồng Minh Tuyết cùng thay đổi thói quen trong cuộc sống để hoà hợp với nhau.

Minh Tuyết và chồng luôn cố gắng thấu hiểu lẫn nhau để giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh: Internet Minh Tuyết còn cho biết, để một cuộc hôn nhân luôn bền vững và hạnh phúc thì điều quan trọng nhất chính là sự chia sẻ và thấu hiểu. Cô cho rằng càng sống chung với nhau lâu, sự chia sẻ và đồng cảm càng tăng lên thì cả hai mới yêu thương nhau nhiều hơn. Dù chưa có con đầu lòng nhưng nếu nhìn vào cuộc hôn nhân của Minh Tuyết, chắc hẳn ai cũng phải thầm ghen tỵ với hạnh phúc của cô.

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