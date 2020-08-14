Minh Tú hoàn thành cách ly 14 ngày: Loạt ảnh cuối cùng và bức tâm thư gửi đến y bác sĩ gây chú ý

Những hình ảnh cuối cùng của Minh Tú tại khu cách ly trước khi trở về nhà đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Sau 5 tháng mắc kẹt tại Bali (Indonesia) và 14 ngày cách ly tập trung, siêu mẫu Minh Tú đã được quay về nhà cùng với gia đình.

Trên trang Facebook cá nhân, Minh Tú chia sẻ loạt ảnh chụp cùng mọi người trước khi rời khu vực cách ly. Người đẹp không giấu được sự vui mừng khi sắp được đoàn tụ cùng người thân: “Cuối cùng, sau chuyến xuất ngoại dài tận 5 tháng, Minh Tú cũng đã chính thức được quay trở về nhà rồi mọi người ơi".

Bài đăng của siêu mẫu Minh Tú - Ảnh: FB

Minh Tú chụp ảnh cùng mọi người trước khi rời đi - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nàng siêu mẫu còn gây xúc động khi viết thư tay gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ và nhân viên y tế đã giúp đỡ cô trong suốt khoảng thời gian qua. Người đẹp chia sẻ: “Minh Tú xin được gửi đến các cán bộ Y tế, các quân nhân tại Trung đoàn 926 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn tất cả mọi người trong suốt 14 ngày qua đã luôn chăm sóc bọn Tú rất tận tình và chu đáo. Trân trọng và biết ơn mọi người rất nhiều”.

Cuối bài viết, Minh Tú không quên kêu gọi mọi người hãy “book job” tới tấp vì cô nàng quá nhớ nghề và thất thu suốt 5 tháng qua.

Bức thư tay Minh Tú dành để gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ và y bác sĩ trong khu cách ly - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cô: “Chúc mừng em hoàn thành tốt 14 ngày cách ly”, “Mừng rớt nước mắt chị Tú ơi”, “Về với gia đình thôi chị ơi”, “Thương quá, vậy là được về nhà rồi”, “Chúc mừng chị yêu”, “Cuối cùng chuyến cắm trại của chị cũng xong”, “Thấy chị tui được về mà muốn khóc”…

Minh Tú “vật vã” ở khu cách ly vì người quá cao, chân quá dài Minh Tú chia sẻ cuộc sống của cô ở khu cách ly, đặc biệt là những rắc rối do chiều cao khủng và đôi chân dài khiến nhiều người thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-tu-hoan-thanh-cach-ly-14-ngay-loat-anh-cuoi-cung-va-buc-tam-thu-gui-den-y-bac-si-gay-chu-y-376067.html