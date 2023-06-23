Minh Hằng chính thức tiết lộ giới tính nhóc tì đầu lòng nhân kỉ niệm ngày đặc biệt!

Mới đây, Minh Hằng đã chính thức công khai giới tính em bé đầu lòng thu hút nhiều sự chú ý.

Tối 3/3, nữ ca sĩ Minh Hằng bất ngờ chia sẻ "tin vui" sắp lên chức mẹ bỉm khiến fan vỡ oà hạnh phúc. Theo như Minh Hằng chia sẻ, lần mang thai đầu lòng này, cô và chồng chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm đầy vất vả. Nữ ca sĩ đã trải qua 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn với bác sĩ để can thiệp y khoa. Trước khi quyết định mang thai, Minh Hằng đã sắp xếp hết mọi việc, dành hẳn 1 tháng để du lịch cùng chồng để sẵn sàng tâm lí cho việc làm mẹ. Tối 3/3, nữ ca sĩ Minh Hằng bất ngờ chia sẻ "tin vui" sắp lên chức mẹ bỉm khiến fan vỡ oà hạnh phúc Trong suốt quá trình mang thai, ông xã luôn bên cạnh chăm sóc cho Minh Hằng Mới đây, nhân kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Minh Hằng đã chia sẻ hình ảnh hạnh phúc được chồng đưa đi du lịch tại bãi biển. Người đẹp hạnh phúc cho biết: "1 năm trôi qua và em luôn được cười thả ga thế này. Năm nay lại có thêm món quà to bự để ngày kỉ niệm nhân đôi niềm vui".

Mới đây, nhân kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Minh Hằng đã chia sẻ hình ảnh hạnh phúc được chồng đưa đi du lịch tại bãi biển Có thể thấy, dù đang bước vào những tháng cuối cùng của thai kỳ, tuy vậy, nhan sắc rạng rỡ của nữ diễn viên "Ngôi nhà hạnh phúc" vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong suốt quá trình mang thai, Minh Hằng cũng không ngần ngại quay lại những Vlog chia sẻ niềm vui hằng ngày hay những tips hữu ích cho các mẹ bầu. Đáng chú ý hơn cả, trong những hình ảnh đăng tải, có một chi tiết thu hút sự chú ý của cư dân mạng chính là việc ông xã doanh nhân và Minh Hằng cùng cầm cây pháo màu xanh dương. Việc này khiến dân tình đồn đoán nữ ca sĩ đang mang thai bé trai đầu lòng.

Minh Hằng đã chính thức công khai giới tính em bé là một hoàng tử Trước nhiều nghi vấn, mới đây, Minh Hằng đã chính thức công khai giới tính em bé là một hoàng tử. Cô cho biết, muốn nhân dịp kỉ niệm đặc biệt này để chia sẻ niềm vui cùng mọi người. Minh Hằng muốn mỗi năm sẽ một điều đặc biệt hơn như vậy để kỉ niệm ngày trọng đại của mình và ông xã. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại rất nhiều lời chúc cho cặp vợ chồng son. Đồng thời cũng chúc nữ ca sĩ sẽ "mẹ tròn con vuông". Có thể thấy, dù đang bước vào những tháng cuối cùng của thai kỳ, tuy vậy, nhan sắc rạng rỡ của nữ diễn viên "Ngôi nhà hạnh phúc" vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ Minh Hằng khoe trọn bụng bầu trong bộ ảnh mừng sinh nhật Trong quá trình mang thai, Minh Hằng cũng cho biết cô có nhiều thay đổi về cân nặng, cơ thể nặng nề hơn. Nhưng Minh Hằng vẫn thường xuyên vận động, tập luyện nhẹ nhàng. Minh Hằng kết hôn với chồng đại gia vào tháng 6/2022 sau 6 năm hẹn hò tìm hiểu. Đến nay, người đẹp vẫn chưa công khai danh tính và dung mạo của ông xã vì tôn trọng sự riêng tư của anh.

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