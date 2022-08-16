Mẹ ruột nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lên tiếng ngay giữa 'tâm bão', khẳng định một điều quan trọng về con trai

Mới đây, NSND Thanh Tâm xác nhận thông tin con trai là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để giải trình về những sự việc vừa qua.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, NSND Thanh Tâm chia sẻ con trai của mình - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người trưởng thành, cũng là người có chính kiến nên sẽ chấp hành nghiêm túc theo yêu cầu và quy định của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bà cho biết khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giải trình ở trường, bà không có mặt vì phía nhà trường cũng không yêu cầu. NSND Thanh Tâm cho biết: "Hoài Anh cũng lớn rồi, cũng không chia sẻ nhiều với tôi. Tôi không có mặt trong buổi làm việc đó nên cũng không biết sự việc thế nào để chia sẻ".

Bên cạnh đó, chia sẻ về việc có lo lắng nếu vụ việc ảnh hưởng đến công việc giảng dạy của Hồ Hoài Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mẹ nhạc sĩ thẳng thắn: "Đấy là việc của phía bên trường, tôi cũng chưa biết được. Thật ra từ trước đến nay Hồ Hoài Anh là người thế nào thì mọi người đều biết mà". NSND Thanh Tâm xác nhận thông tin con trai là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để giải trình - Ảnh: Internet Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã yêu cầu khoa Âm nhạc truyền thống - trực tiếp quản lý Hồ Hoài Anh liên lạc và làm việc với nhạc sĩ sau khi về nước. Phía Học viện cũng yêu cầu nam nhạc sĩ phải trình diện vào ngày 15/8 để làm việc.

Tuy nhiên, vì bận việc cá nhân nên Hồ Hoài Anh xin phép Ban Giám đốc dời lịch sang 10 giờ sáng nay (16/8). Về hình thức kỷ luật, Giám đốc Học viện nói rằng sẽ làm việc với Hồ Hoài Anh trước khi đưa ra hình thức cụ thể. Sau khi giải trình về sự việc vừa qua, Giám đốc Học viện sẽ đưa ra những hình thức kỉ luật với Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet Ngày 1/7, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm xử lý vi phạm các quy định của giảng viên đàn bầu Khoa Nhạc cụ truyền thống Hồ Hoài Anh, ghi biên bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Toàn thể ban giám đốc đã thống nhất đề xuất lên Bộ VHTT&DL hướng xử lý đối với giảng viên - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là tạm đình chỉ công tác đợi kết luận điều tra chính thức. Ngoài đề xuất này, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam còn xem xét kỷ luật, trừ thi đua… với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của Hồ Hoài Anh theo Luật Viên chức. Trường hợp nếu Hồ Hoài Anh phạm tội như bị cáo buộc thì tới đây hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VHTT&DL) xem xét, cân nhắc đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm minh

Sau khi 'về nước an toàn', Hồ Hoài Anh đã trình diện, riêng Hồng Đăng đến tận nhà nhưng vẫn không gặp Vào chiều ngày 16/8, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội trả lời báo chí quanh việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng.

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