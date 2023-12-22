Mẹ bầu Sam căng thẳng, khổ sở khi ông xã liên tục bị đồn đoán danh tính, nói rõ một điều liên quan đến chồng!

Hậu trường 22/12/2023 09:00

Sam phân trần rằng cô chỉ muốn chồng có cuộc sống bình yên.

Tối ngày 28/10, diễn viên Sam chính thức công bố tin vui đang mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, đến hiện tại danh tính cha đứa bé vẫn là một ẩn số khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Mới đây nhất, Sam bất ngờ đăng đàn bức xúc khi "nửa kia" liên tục bị đồn đoán nhiều thông tin sai lệch. Cô cho biết: "Mọi người ơi. Sao mọi người cứ hỏi chồng em đâu, chồng em là ai? Rồi tự dưng đồn đại tùm lum hết trơn. Trong khi em đã công khai đăng ký kết hôn rồi, em không biết phải làm sao nữa luôn".

Mẹ bầu Sam căng thẳng, khổ sở khi ông xã liên tục bị đồn đoán danh tính, nói rõ một điều liên quan đến chồng! - Ảnh 1
Sam bất ngờ đăng đàn bức xúc khi "nửa kia" liên tục bị đồn đoán nhiều thông tin sai lệch

Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định không công khai nửa kia vì muốn anh có cuộc sống bình yên, không bị soi mói. Cô viết: "Chồng em là người bình thường, không phải nghệ sĩ. Em chỉ mong anh ấy của cuộc sống bình yên nhất thôi. Đó là cách mà em bảo vệ hạnh phúc và gia đình nhỏ của mình. Mong mọi người hiểu cho quyết định của em. Đang bầu bí mà cứ nghe đồn đại tùm lum về gia đình mình khổ thân mẹ bầu em quá. Đúng căng thẳng luôn á".

Bên dưới bình luận, đa số khán giả đều khuyên cô không nên nghĩ ngợi vì đó chỉ là tin đồn và dành thời gian chăm sóc sức khỏe sức khỏe vì đang mang thai.

Mẹ bầu Sam căng thẳng, khổ sở khi ông xã liên tục bị đồn đoán danh tính, nói rõ một điều liên quan đến chồng! - Ảnh 2
Sam liên tục bị hỏi về danh tính ông xã

Chia sẻ với truyền thông thông tin hiếm hoi về chồng, Sam từng cho biết anh là người không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng hết sức thông cảm và ủng hộ công việc của vợ. Ông xã Sam không có ý kiến hay ghen tuông mỗi khi cô có những cảnh thân mật với đồng nghiệp nam trên phim. Sam thừa nhận bản thân đã có nhiều thay đổi từ cách sử dụng tiền đến quan điểm về cuộc sống sau khi ở bên cạnh người đàn ông này.

Mẹ bầu Sam căng thẳng, khổ sở khi ông xã liên tục bị đồn đoán danh tính, nói rõ một điều liên quan đến chồng! - Ảnh 3
Sam từng cho biết anh là người không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng hết sức thông cảm và ủng hộ công việc của vợ

Nữ diễn viên nói về chồng: "Anh ấy là người duy nhất có thể làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Nói như thế không có nghĩa anh ấy gia trưởng đâu. Anh rất gần gũi, dễ thương, không dạy tôi phải làm thế này hay thế kia. Nhưng chính cuộc sống và những chia sẻ của anh làm tôi tự thay đổi. Điều anh khiến tôi thay đổi nhiều nhất là tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm. Trước đây, tôi là người lo làm, không biết tận hưởng cuộc sống. Tôi kiếm tiền và chỉ nghĩ để tích lũy. Tôi tiết kiệm lắm. Bạn trai không dạy tôi tiêu tiền phung phí mà sử dụng hợp lý".

Mẹ bầu Sam căng thẳng, khổ sở khi ông xã liên tục bị đồn đoán danh tính, nói rõ một điều liên quan đến chồng! - Ảnh 4
Nữ diễn viên nói về chồng: "Anh ấy là người duy nhất có thể làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Nói như thế không có nghĩa anh ấy gia trưởng đâu. Anh rất gần gũi, dễ thương"

Điều lớn nhất khiến Sam chọn gắn bó trăm năm với "nửa kia" là do anh là người luôn quan tâm và yêu thương gia đình vợ. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chồng, Sam thổ lộ: "Anh ấy phải có nhiều ưu điểm rồi và tất nhiên khuyết điểm cũng có. Hai con người gặp nhau chắc chắn sẽ có những điều không hợp nhưng quan trọng là cả hai cùng cố gắng thay đổi để phù hợp với nhau. Ở anh ấy có điều mà tôi cảm thấy biết ơn là anh chấp nhận thay đổi vì tôi. Tôi cũng thế. Chẳng hạn anh bỏ hút thuốc vì tôi ngửi mùi thuốc tôi sẽ bị nhức đầu.

Mẹ bầu Sam căng thẳng, khổ sở khi ông xã liên tục bị đồn đoán danh tính, nói rõ một điều liên quan đến chồng! - Ảnh 5
Điều lớn nhất khiến Sam chọn gắn bó trăm năm với "nửa kia" là do anh là người luôn quan tâm và yêu thương gia đình vợ

Anh là người chân thành, yêu thương tôi và gia đình tôi. Đó là điều tôi mong muốn và cũng là tiêu chí quan trọng đầu tiên khi tôi chọn người yêu. Nếu người đàn ông chỉ yêu tôi thôi thì không đủ. Người ấy phải yêu cả gia đình tôi. Bên cạnh đó, anh là người ủng hộ tôi trong công việc. Nghề diễn viên cũng khá nhạy cảm, nhiều thị phi. Nếu người đàn ông không đủ bản lĩnh, dũng cảm thì khó yêu một cô gái trong showbiz".

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