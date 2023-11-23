Bị nhắc bầu vượt mặt vẫn mang giày cao gót, Sam vội lên tiếng cầu xin một điều này!

Sau những tháng đầu thai kì vật vã vì ốm nghén nặng, thời gian gần đây, Sam gây chú ý khi xuất hiện tham dự tiệc cưới của những đồng nghiệp thân thiết như Gin Tuấn Kiệt và Puka. Gần đây nhất, ngày 20/11 vừa qua, cô cũng tham dự tiệc cưới của diễn viên Phương Lan.

Tối ngày 28/10 vừa qua, diễn viên Sam chính thức công bố tin vui đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4. Theo đó, nhân đúng dịp sinh nhật tuổi 33, nữ diễn viên không giấu được hạnh phúc chia sẻ: "Sinh nhật năm nay có món quà quý giá nhất trên đời. Happy birthday to me".

Trước nhiều ý kiến tranh cãi của cư dân mạng, Sam phải lên tiếng đính chính gấp: "Dạ bé mang giày vào chụp hình cho đẹp thôi nè. Vô bàn cái bé thay dép ra à. Đừng la bé mà". Có thể thấy, mỗi khi di chuyển Sam đi rất chậm để tự đảm bảo an toàn, không chỉ thế nữ diễn viên còn được Trấn Thành hỗ trợ khi bước lên bục chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Ở phần hội của tiệc cưới, Sam cũng gia nhập hội "quẩy" nhưng chỉ đứng yên để hoà nhịp, cô cũng đã thay dép bệt đẻ đảm bảo an toàn.

Sự xuất hiện của Sam thu hút truyền thông vì nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp mặn mà. Mẹ bầu chọn chiếc váy đen, có phần cổ trễ vai làm tôn lên vẻ sang trọng. Vòng 2 của Sam đã vượt mặt thấy rõ. Tuy nhiên, lần này nữ diễn viên gây tranh cãi vì mang guốc cao gót vì nhiều người cho rằng đây là hành động nguy hiểm, tai hại đối với mẹ bầu .

Có thể thấy, mỗi khi di chuyển Sam đi rất chậm để tự đảm bảo an toàn, không chỉ thế nữ diễn viên còn được Trấn Thành hỗ trợ khi bước lên bục chụp ảnh cùng cô dâu chú rể

Trước đó, Sam chia sẻ đã chọn thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm trong lần mang thai con đầu lòng. Cả quá trình đều được ông xã đồng hành, Sam chia sẻ: "Có rất nhiều lý do cá nhân cũng như tình trạng sức khoẻ mà tôi phải lựa chọn IVF và thời điểm này để mang thai. Là một người phụ nữ, ai cũng mong mình một lần được thực hiện thiên chức làm mẹ. Quá trình IVF là cả sự cố gắng của vợ và chồng, cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ".

Ở phần hội của tiệc cưới, Sam cũng gia nhập hội "quẩy" nhưng chỉ đứng yên để hoà nhịp, cô cũng đã thay dép bệt đẻ đảm bảo an toàn.

Như những bà mẹ khác, Sam cũng gặp nhiều thay đổi cơ thể trong hành trình mang thai. Cô kể: "Hành trình để có em bé không hề dễ dàng chút nào. Lúc có em bé, cơ thể của tôi thay đổi nhiều lắm. Thật sự, tôi không thể nào ngờ trước được luôn. Mặc dù mình đã lường trước rồi đó, nội tiết tố thay đổi, mụn nổi khắp người, khắp mặt và bị nghén nặng.

Trong mấy tháng đầu tôi không có đi đâu chỉ ở trong nhà thôi. Không có hạnh phúc nào bằng việc mình đang mang trong bụng đứa con của mình. Tôi sẽ mãi mãi không quên được giây phút đi siêu âm, lần đầu tiên nghe được tim thai của em bé".

Như những bà mẹ khác, Sam cũng gặp nhiều thay đổi cơ thể trong hành trình mang thai

Sam được bạn trai cầu hôn vào cuối năm 2022, đến tháng 4/2023 thì cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên không để lộ dung mạo cũng như thông tin ông xã. Tuy nhiên, qua loạt khoảnh khắc hiếm vừa được đăng tải trong vlog mới có thể thấy cô đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc và chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình thiêng liêng sắp tới.