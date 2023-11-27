Sam khoe sắc rạng rỡ dù mang bầu vượt mặt ở tháng thứ 5, phản ứng ra sao khi bị chất vấn về bố đứa bé?

Sau những tháng đầu thai kì vật vã vì ốm nghén nặng, thời gian gần đây, Sam đã thoải mái xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện.

Tối ngày 28/10, diễn viên Sam chính thức công bố tin vui đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4. Theo đó, nhân đúng dịp sinh nhật tuổi 33, nữ diễn viên không giấu được hạnh phúc chia sẻ: "Sinh nhật năm nay có món quà quý giá nhất trên đời. Happy birthday to me". Sau những tháng đầu thai kì vật vã vì ốm nghén nặng, thời gian gần đây, Sam đã thoải mái xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện. Mới đây nhất, tối 26/11, nữ diễn viên chia sẻ đoạn video xinh đẹp rạng rỡ với vát đen sang trọng kèm theo dòng trạng thái hào hứng: "Bé bầu của ngày hôm qua".

Sau những tháng đầu thai kì vật vã vì ốm nghén nặng, thời gian gần đây, Sam đã thoải mái xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện Bên dưới bình luận, Sam khiến khán giả phải phát hờn vì dù đang mang thai ở tháng giữa tháng kì nhưng nữ diễn viên vẫn xinh đẹp cuốn hút. Sam bày tỏ niềm hạnh phúc khi chuẩn bị lên chức mẹ. Nữ diễn viên bày tỏ điều quan trọng nhất lúc này là phải giữ cho tinh thần thật vui vẻ, thoải mái. Khi có sự tự tin thì dù có đang mang thai hay như thế nào đi nữa, phụ nữ vẫn xinh đẹp, tươi tắn và toát ra nguồn năng lượng tích cực. Bên dưới bình luận, Sam khiến khán giả phải phát hờn vì dù đang mang thai ở tháng giữa tháng kì nhưng nữ diễn viên vẫn xinh đẹp cuốn hút Sam cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của thai nhi khỏe mạnh và ổn định. Nữ diễn viên thoải mái đi dự sự kiện nhưng rất chú ý đến việc đi đứng nhẹ nhàng, sử dụng giày có độ cao hợp lý để thuận tiện cho việc di chuyển. Sam bộc bạch: "Dù mới đi được nửa chặng đường nhưng tôi vô cùng hạnh phúc. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tinh thần cho 'mẹ Sam' để tiếp tục cố gắng cho chặng đường vượt cạn sắp tới. Lần đầu mang thai, tôi còn nhiều bỡ ngỡ và lo lắng mọi người ơi".

Sam cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của thai nhi khỏe mạnh và ổn định. Nữ diễn viên thoải mái đi dự sự kiện nhưng rất chú ý đến việc đi đứng nhẹ nhàng, sử dụng giày có độ cao hợp lý để thuận tiện cho việc di chuyển Đáng chú ý, khi nhận bình luận từ một netizen dò hỏi về việc ông xã của mình rằng: "Sao chị không chụp cùng bố đứa bé vậy". Nữ diễn viên sinh năm 1990 chỉ nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc và không chia sẻ gì thêm. Phản ứng của Sam khi bị hỏi về ông xã Cho tới thời điểm hiện tại, Sam vẫn giấu kín danh tính và diện mạo của nửa kia. Khi đăng tải bức hình bên ông xã, nữ diễn viên thường khéo léo che kín mặt. Thông tin ít ỏi về chồng của Sam là một người không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sam thừa nhận bản thân đã có nhiều thay đổi từ cách sử dụng tiền đến quan điểm về cuộc sống sau khi ở bên cạnh người đàn ông này. Cho tới thời điểm hiện tại, Sam vẫn giấu kín danh tính và diện mạo của nửa kia Nữ diễn viên từng nói về chồng: "Anh ấy là người duy nhất có thể làm thay đổi và suy nghĩ của tôi. Nói như thế không có nghĩa anh ấy gia trưởng đâu. Anh rất gần gũi, dễ thương, không dạy tôi phải làm thế này hay thế kia. Nhưng chính cuộc sống và những chia sẻ của anh làm tôi tự thay đổi. Điều anh khiến tôi thay đổi nhiều nhất là tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm. Trước đây, tôi là người lo làm, không biết tận hưởng cuộc sống. Tôi kiếm tiền và chỉ nghĩ để tích lũy. Tôi tiết kiệm lắm. Bạn trai không dạy tôi tiêu tiền phung phí mà sử dụng hợp lý".

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