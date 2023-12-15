'Mẹ bầu' Lan Phương được chồng Tây tháp tùng đi dự sự kiện, nhan sắc rạng rỡ chiếm 'spotlight' thảm đỏ!

Lan Phương cho biết mang bầu lần hai, cô nghén nặng hơn, ăn uống kém, liên tục nôn. Có thời gian, diễn viên không thể ở gần chồng và con gái vì dị ứng các loại mùi.

Tháng 9 vừa qua, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương bất ngờ xác nhận đang mang bầu em bé thứ hai cho chồng ngoại quốc. Sau thời gian thai nghén vật vã, mới đây, chiều 14/12, diễn viên Lan Phương thu hút sự chú ý khi được chồng tháp tùng trong một buổi họp báo ra mắt phim. Sau thời gian thai nghén vật vã, mới đây, chiều 14/12, diễn viên Lan Phương thu hút sự chú ý khi được chồng tháp tùng trong một buổi họp báo ra mắt phim Xuất hiện tại sự kiện, Lan Phương diện đầm màu đỏ rực, ôm sát cơ thể nên khoe trọn bụng bầu lớn. Trong khi đó, ông xã cô diện vest xám trông rất phong độ. Hiện tại, nữ diễn viên cho biết, sức khỏe đã ổn định hơn trước nhiều. Xuyên suốt buổi họp báo, ông xã nữ diễn viên luôn kề cận vợ, thỉnh thoảng dìu cô di chuyển xuống bậc cầu thang, giúp vợ ghi hình các khoảnh khắc hậu trường cô tạo dáng ở thảm đỏ.

Xuyên suốt buổi họp báo, ông xã nữ diễn viên luôn kề cận vợ, thỉnh thoảng dìu cô di chuyển xuống bậc cầu thang, giúp vợ ghi hình các khoảnh khắc hậu trường cô tạo dáng ở thảm đỏ Lan Phương cho biết mang bầu lần hai, cô nghén nặng hơn, ăn uống kém, liên tục nôn. Có thời gian, diễn viên không thể ở gần chồng và con gái vì dị ứng các loại mùi như cà phê, xào nấu thức ăn, phải chuyển sang phòng khác ngủ. Áp lực từ công việc kinh doanh nhà hàng, đóng phim truyền hình cũng khiến Lan Phương thêm stress. Từ tháng thứ ba trở đi, cô dần khỏe hơn do hết ốm nghén, khứu giác bớt nhạy cảm. Lan Phương cho biết mang bầu lần hai, cô nghén nặng hơn, ăn uống kém, liên tục nôn Từ tháng thứ ba trở đi, cô dần khỏe hơn do hết ốm nghén, khứu giác bớt nhạy cảm Ông xã giúp Lan Phương san sẻ nỗi lo suốt thời gian mang bầu. David cùng cô đọc tài liệu về thai giáo, nuôi dạy trẻ sơ sinh. Anh tranh thủ làm mọi việc, thay cô quản lý nhà hàng để vợ có thời gian ở nhà nhiều hơn. Mỗi khi Lan Phương mệt mỏi, anh ra sức động viên, đưa cô ra ngoài đi dạo. So với lần đầu làm mẹ, hiện cuộc sống diễn viên ổn định hơn, không gặp nhiều áp lực kinh tế.

Ông xã giúp Lan Phương san sẻ nỗi lo suốt thời gian mang bầu. David cùng cô đọc tài liệu về thai giáo, nuôi dạy trẻ sơ sinh Lan Phương làm thủ tục kết hôn với ông xã người Anh tên David Duffy vào năm 2018. Trái ngọt của cặp đôi được chào đời vào tháng 5/2018, đặt tên thân mật là bé Lina. Có lẽ nhờ được hưởng gen trội từ người bố cao 2,04m nên bé Lina chỉ mới 5 tuổi đã sở hữu đôi chân dài miên man, thẳng tắp khiến ai cũng ghen tỵ. Không chỉ vậy, cô bé còn được nhận xét thông minh, lém lỉnh. Cuối tháng 9 vừa qua, Lan Phương thông báo mang thai lần 2 Lan Phương cho biết, bé Lina là nguồn động viên tinh thần lớn với vợ chồng cô. Diễn viên tự hào khi con có thể nói tốt tiếng Việt lẫn tiếng Anh, hay tìm hiểu nhiều thứ, mê các môn thể thao như mê bơi, nhảy aerobic. Cô thường kể chuyện, tâm sự nhẹ nhàng với con, còn chồng thích cho bé vận động, khám phá. Con gái đầu lòng của cặp đôi là bé Lina. Nữ diễn viên tự hào khi con có thể nói tốt tiếng Việt lẫn tiếng Anh, hay tìm hiểu nhiều thứ, mê các môn thể thao như mê bơi, nhảy aerobic Lan Phương là nữ diễn viên nổi tiếng quen thuộc trên các kênh truyền hình và nhận được sự yêu mến từ công chúng bởi lối diễn xuất ấn tượng qua các bộ phim: Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình,...

Lan Phương khoe ảnh gia đình hạnh bên trời Tây, tiết lộ điểm thay đổi này khi mang thai nhóc tì thứ 2 Nữ diễn viên Lan Phương còn khiến nhiều người ghen tị khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây và một cô con gái cực dễ thương. Vừa qua, cô nàng cũng đã chính thức thông báo mang thai con thứ hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bau-lan-phuong-uoc-chong-tay-thap-tung-i-du-su-kien-nhan-sac-rang-ro-chiem-spotlight-tham-o-637865.html