Mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khoe quà đầy tháng của cặp song sinh 1 trai, 1 gái

Cặp song sinh nhà ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhận được rất nhiều quà và lời chúc tốt đẹp của mọi người trong ngày đầy tháng.
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Hồ Ngọc Hà luôn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời tư của giọng ca "Cả một trời thương nhớ" được quan tâm hơn cả.
Từng khá kín tiếng, nhưng sau khi sinh con, Hồ Ngọc Hà thoải mái hơn khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Nữ ca sĩ chăm khoe ảnh tình bể bình của ông xã Kim Lý và các con.
Mới đây, trên Story của mình, Hồ Ngọc Hà khoe quà đầy tháng của cặp song sinh Lisa và Leon. Có thể thấy, bà mẹ bỉm sữa đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, viên mãn.
Ngày 4/11, Hồ Ngọc Hà hạ sinh thành công thai đôi 1 trai, 1 gái bằng phương pháp sinh mổ. Trong suốt thời gian thai nghén, nữ ca sĩ giấu kín mọi thông tin. Mãi đến cận ngày "vỡ chum", bà xã Kim Lý mới báo tin vui với mọi người.
Trong suốt quá trình mang thai và sau sinh, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khi người thân luôn bên cạnh, đặc biệt là ông xã Kim Lý.
Sau 1 tháng ở nhà nghỉ dưỡng, Hà Hồ đã trở lại với công việc. Nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng của bà mẹ ba con gây ngỡ ngàng. Không có dấu hiệu tăng cân hay xuề xòa thường thấy ở các bà mẹ bỉm sữa, vợ Kim Lý vẫn vô cùng thon gọn và xinh đẹp.