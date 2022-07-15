MC Thảo Vân xuất hiện với vòng 2 nhô cao bất thường, phải chăng có 'tin vui' sau 12 năm ly hôn NS Công Lý?

MC Thảo Vân nói gì khi bị dân tình "soi" vòng 2 to bất thường như đang mang bầu?

MC Thảo Vân ghi được tên tuổi khi dẫn dắt các chương trình như Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân, Vui Khỏe Có Ích,… Cô còn được biết được là vợ cũ của NSND Công Lý. Sau 12 năm ly hôn, mối quan hệ giữa MC Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý vẫn tốt đẹp và thường xuyên hỗ trợ, thăm hỏi lẫn nhau khi khó khăn. MC Thảo Vân và NS Công Lý vẫn giữ mối quan hệ bạn bè hậu ly hôn - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, MC Thảo Vân bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng con trai kèm dòng trạng thái gây nhiều sự tò mò. Cụ thể, cô viết: “Dạo này anh ấy quan tâm khu vực này...". Dù chỉ là câu nói ẩn ý thế nhưng cộng đồng mạng lại nhanh chóng "soi" ra 1 chi tiết, đó chính là vòng 2 lớn bất thường, lấp ló sau lớp áo mỏng của nữ MC U60.

Dân tình nhanh chóng soi ra vòng 2 bất thường của MC Thảo Vân khi đăng ảnh đi chơi cùng con trai - Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận, một người bạn của Thảo Vân liền thắc mắc rằng “thấy gì đó sai sai”. Ngay sau đó, vợ cũ Công Lý đáp trả hài hước rằng: “Thực ra nếu đúng thế thì ăn mừng to đó...". Màn đối thoại lấp lửng này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. MC Thảo Vân nhanh chóng giải đáp thắc mắc về việc về nghi vấn có 'tin vui' ở độ tuổi U60 - Ảnh: Chụp màn hình Vừa qua, MC Thảo Vân cũng có dịp hiếm hoi trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ với NSND Công Lý trong một chương trình truyền hình. Cụ thể, Thảo Vân cho biết không muốn chia sẻ quá nhiều vì sợ nó gây xáo trộn đến cuộc sống hiện tại của cả hai.

Nữ MC chia sẻ: “Có người sẽ nói rằng mình cứ nói mãi về tình cảm đó và bám vào nó. Lý do thứ hai là anh ấy đã có gia đình riêng nên mình không muốn động chạm đến để cho anh ấy được yên ổn... Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói để khán giả hiểu rằng không phải tôi cứ muốn dính vào anh ấy hay nhắc mãi về chuyện đó. Nhưng nếu khi cần, mình có thể nói chuyện để từ đó mọi người có thể hiểu hơn về tình cảm của chúng tôi”. MC Thảo Vân hiếm hoi nhắc về cuộc hôn nhân tan vỡ với NS Công Lý trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet Sau 12 năm ly hôn, nếu Công Lý đang có hạnh phúc mới bên vợ trẻ thì MC Thảo Vân vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân cùng với con trai.

MC Thảo Vân 'vén màn bí mật' hôn nhân cùng NSND Công Lý, tiết lộ 2 lý do không muốn nhắc nhiều về chồng cũ sau 12 năm ly hôn Vừa qua, khi tham gia một talkshow, MC Thảo Vân - vợ cũng NSND Công Lý - đã có những chia sẻ hiếm hoi về đời tư cũng như những khó khăn khi cả hai quyết định ly hôn.

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