MC Thảo Vân xuất hiện với vòng 2 nhô cao bất thường, phải chăng có 'tin vui' sau 12 năm ly hôn NS Công Lý?

MC Thảo Vân nói gì khi bị dân tình "soi" vòng 2 to bất thường như đang mang bầu?
- MC Thảo Vân: Tôi không phải người thay thế mà là người tiếp nối anh Lại Văn Sâm
- Khán giả xúc động với hình ảnh NSND Công Lý lần đầu xuất hiện trên phim sau một năm chữa bệnh
MC Thảo Vân ghi được tên tuổi khi dẫn dắt các chương trình như Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân, Vui Khỏe Có Ích,… Cô còn được biết được là vợ cũ của NSND Công Lý. Sau 12 năm ly hôn, mối quan hệ giữa MC Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý vẫn tốt đẹp và thường xuyên hỗ trợ, thăm hỏi lẫn nhau khi khó khăn.
Mới đây, trên trang cá nhân, MC Thảo Vân bất ngờ chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng con trai kèm dòng trạng thái gây nhiều sự tò mò. Cụ thể, cô viết: “Dạo này anh ấy quan tâm khu vực này...". Dù chỉ là câu nói ẩn ý thế nhưng cộng đồng mạng lại nhanh chóng "soi" ra 1 chi tiết, đó chính là vòng 2 lớn bất thường, lấp ló sau lớp áo mỏng của nữ MC U60.
Dưới phần bình luận, một người bạn của Thảo Vân liền thắc mắc rằng “thấy gì đó sai sai”. Ngay sau đó, vợ cũ Công Lý đáp trả hài hước rằng: “Thực ra nếu đúng thế thì ăn mừng to đó...". Màn đối thoại lấp lửng này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.
Vừa qua, MC Thảo Vân cũng có dịp hiếm hoi trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ với NSND Công Lý trong một chương trình truyền hình. Cụ thể, Thảo Vân cho biết không muốn chia sẻ quá nhiều vì sợ nó gây xáo trộn đến cuộc sống hiện tại của cả hai.
Nữ MC chia sẻ: “Có người sẽ nói rằng mình cứ nói mãi về tình cảm đó và bám vào nó. Lý do thứ hai là anh ấy đã có gia đình riêng nên mình không muốn động chạm đến để cho anh ấy được yên ổn... Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói để khán giả hiểu rằng không phải tôi cứ muốn dính vào anh ấy hay nhắc mãi về chuyện đó. Nhưng nếu khi cần, mình có thể nói chuyện để từ đó mọi người có thể hiểu hơn về tình cảm của chúng tôi”.
Sau 12 năm ly hôn, nếu Công Lý đang có hạnh phúc mới bên vợ trẻ thì MC Thảo Vân vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân cùng với con trai.