MC Quyền Linh gây xúc động với hình ảnh bị trôi dép tổ ong, mang mỗi bên một loại khi cứu trợ bà con vùng lũ

Hậu trường 03/11/2020 10:01

Khoảnh khắc MC Quyền Linh tất bật đến nỗi trôi cả dép trong hành trình cứu trợ người dân miền Trung khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cách đây vài ngày, Quyền Linh đã livestream kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân miền Trung trên trang Facebook cá nhân. Ngay sau đó, nam MC đã nhận về hơn 2 tỷ đồng từ các mạnh thường quân. Theo chia sẻ của Quyền Linh, anh sẽ dùng số tiền này để sửa nhà cho bà con vùng lũ.

Hiện tại, Quyền Linh đã có mặt tại các tỉnh miền Trung để tặng tiền cứu trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Hình ảnh nam MC mặc đồ giản dị, không ngại nắng mưa đến từng nhà hỏi thăm, động viên và giúp đỡ cho bà con nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả.

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Quyền Linh đến thăm hỏi, động viên từng nhà - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh MC Quyền Linh bị thất lạc 1 chiếc dép tổ ong, phải mang mỗi bên một chiếc dép khác loại khi đi cứu trợ tại vùng lũ tiếp tục gây bão mạng xã hội. Khoảnh khắc này đã khiến nhiều người xúc động và càng thêm trân quý tấm lòng của nam nghệ sĩ dành cho người dân miền Trung.

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Hình ảnh gây xúc động của nam MC - Ảnh: Internet

Trước đó, bà xã của MC Quyền Linh cũng gây xúc động khi chia sẻ đoạn hội thoại giữa nam MC và con gái lớn Lọ Lem: “Biết ba Linh đi đến vùng lũ miền Trung, ngày nào hai con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng gọi cho ba, dặn ba nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn thận…

Chiều hôm qua, khi thấy ba Linh đang ở trên xuồng, Lọ lem liền dặn dò: ‘Vì ba hơi nặng cân nên dễ chìm hơn người bình thường. Ba nhớ mặc nhiều phao vô người nha, mặc vô bụng vô tay luôn… để lỡ nước có dâng cao, thì ba cũng không bị chìm. Ba Linh nhớ lời Lem dặn đó nha’. Nghe xong, ba Linh cười quá chừng”.

MC Quyền Linh vào miền Trung cứu trợ bão lũ, con gái cưng dặn dò 1 điều làm ai đọc cũng thương

MC Quyền Linh vào miền Trung cứu trợ bão lũ, con gái cưng dặn dò 1 điều làm ai đọc cũng thương

Dù có chút hài hước nhưng lời nhắn của con gái Quyền Linh dặn dò ba khi vào miền Trung cứu trợ bà con vùng lũ gây xúc động.

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