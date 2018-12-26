Mấy ai sướng như Hà Anh, được mẹ chồng 'pha trà rót rượu' và phụ chăm cháu để con dâu nghỉ ngơi

Hậu trường 26/12/2018 14:45

Nhiều chị em xuýt xoa, ghen tỵ với siêu mẫu Hà Anh khi có được mẹ chồng tâm lý, không nề hà mọi việc để con dâu được thoải mái nhất.

Là mẫu phụ nữ hiện đại, Hà Anh được nhiều chị em ngưỡng mộ khi chu toàn cả việc xã hội và chăm sóc gia đình chu đáo. Đặc biệt, kể từ khi làm mẹ, nữ siêu mẫu ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của mọi người vì thường xuyên chia sẻ những bí quyết chăm con khéo léo.

Dù bận rộn với công việc của một bà mẹ bỉm sữa nhưng chân dài này luôn tràn đầy năng lượng và giữ bản thân lúc nào cũng thật quyến rũ, xinh đẹp. Có lẽ đây chính là bí quyết giữ lửa tình yêu giúp cuộc sống vợ chồng cô mãi tươi mới.

Mấy ai sướng như Hà Anh, được mẹ chồng 'pha trà rót rượu' và phụ chăm cháu để con dâu nghỉ ngơi - Ảnh 1
Hà Anh hạnh phúc bên chồng và con gái mới chào đời - Ảnh: FBNV
Mấy ai sướng như Hà Anh, được mẹ chồng 'pha trà rót rượu' và phụ chăm cháu để con dâu nghỉ ngơi - Ảnh 2

Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng gu thời trang cá tính nhưng vô cùng gợi cảm, Hà Anh là đại diện của mẫu phụ nữ hiện đại - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, ngoài việc được chồng ngoại quốc yêu thương chiều chuộng hết nấc, Hà Anh còn may mắn có mẹ chồng tinh ý, hết lòng quan tâm chăm sóc con cháu.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cô nàng “siêu mẫu bỉm sữa” khiến chị em phát hờn khi khoe mẹ chồng tốt tính, không nề hà việc pha trà, rót rượu cho con dâu.

"Hôm nay bố mẹ chồng nấu nướng cho các con. Mẹ chồng cứ luôn miệng bảo con dâu phải nằm khoèo trên ghế sofa để nghỉ ngơi, rồi hết pha trà lại rót rượu vang cho con, bế cháu cho con nghỉ ngơi! Mẹ tâm lý quá", Hà Anh dùng những lời "có cánh" để khen ngợi mẹ chồng.

Mấy ai sướng như Hà Anh, được mẹ chồng 'pha trà rót rượu' và phụ chăm cháu để con dâu nghỉ ngơi - Ảnh 3
Hà Anh đang cùng chồng con đón Noel tại Anh - Ảnh: FBNV
Mấy ai sướng như Hà Anh, được mẹ chồng 'pha trà rót rượu' và phụ chăm cháu để con dâu nghỉ ngơi - Ảnh 4
Đây là lần đầu tiên bé Myla được đến thăm ông bà nội - Ảnh: FBNV
Mấy ai sướng như Hà Anh, được mẹ chồng 'pha trà rót rượu' và phụ chăm cháu để con dâu nghỉ ngơi - Ảnh 5
Cô bé được cả gia đình yêu thương, chăm sóc hết lòng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Hà Anh khiến nhiều chị em phát hờn với cuộc sống hôn nhân quá viên mãn của mình. Làm dâu gia đình ngoại quốc, nữ siêu mẫu không gặp vấn đề giữa "mẹ chồng nàng dâu" mà còn được gia đình chồng thương yêu, tiếp đón nồng hậu.

Một cư dân mạng chúc mừng Hà Anh: "Ông bà nội Myla rất tâm lý. Mẹ con Myla thật hạnh phúc".

"Vì Hà Anh là một cô gái xinh đep, giỏi giang, dễ mến, đáng yêu... và quá xứng đáng để được hưởng những điều tuyệt vời đó...", một người khác ngưỡng mộ.

Hà Anh đưa con gái về Anh quốc đón Giáng sinh bên gia đình chồng Tây

Hà Anh đưa con gái về Anh quốc đón Giáng sinh bên gia đình chồng Tây

Mẹ con Hà Anh đang có kỳ nghỉ lý tưởng ở quê hương chồng Tây tại thủ đô London, nước Anh.

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