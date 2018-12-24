Hà Anh đưa con gái về Anh quốc đón Giáng sinh bên gia đình chồng Tây

Nhân dịp Giáng sinh 2018, Hà Anh đưa con gái 5 tháng tuổi sang quê hương của chồng Tây ở Anh quốc nghỉ lễ. Đây là lần đầu tiên bé Myla được gặp gỡ họ hàng gia đình bên nội kể từ khi chào đời. Tuy thời tiết ở London khá lạnh nhưng con gái Hà Anh nhanh chóng thích nghi và vô cùng hào hứng khi được đi shopping cùng bố mẹ ở những trung tâm thương mại sầm uất.

Nhân thời gian này, vợ chồng Hà Anh cũng tranh thủ hẹn hò để ôn lại kỷ niệm lúc mới yêu. Tuy làm mẹ bỉm sữa nhưng người đẹp may mắn có mẹ chồng giúp đỡ trông con nên không vất vả quá nhiều nhiều. Ngoài ra, cựu siêu mẫu cũng cố gắng dạy con tự lập từ nhỏ nên cô bé khá ngoan và không quấy khóc khi mẹ đi xa.