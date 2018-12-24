Hà Anh đưa con gái về Anh quốc đón Giáng sinh bên gia đình chồng Tây

Mẹ con Hà Anh đang có kỳ nghỉ lý tưởng ở quê hương chồng Tây tại thủ đô London, nước Anh.
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Nhân dịp Giáng sinh 2018, Hà Anh đưa con gái 5 tháng tuổi sang quê hương của chồng Tây ở Anh quốc nghỉ lễ. Đây là lần đầu tiên bé Myla được gặp gỡ họ hàng gia đình bên nội kể từ khi chào đời. Tuy thời tiết ở London khá lạnh nhưng con gái Hà Anh nhanh chóng thích nghi và vô cùng hào hứng khi được đi shopping cùng bố mẹ ở những trung tâm thương mại sầm uất.
Nhân thời gian này, vợ chồng Hà Anh cũng tranh thủ hẹn hò để ôn lại kỷ niệm lúc mới yêu. Tuy làm mẹ bỉm sữa nhưng người đẹp may mắn có mẹ chồng giúp đỡ trông con nên không vất vả quá nhiều nhiều. Ngoài ra, cựu siêu mẫu cũng cố gắng dạy con tự lập từ nhỏ nên cô bé khá ngoan và không quấy khóc khi mẹ đi xa.
Hiện tại, con gái Hà Anh đã được gần 6 tháng tuổi nhưng có cân nặng ngang bằng một em bé khoảng 2 tuổi. Vẻ bụ bẫm của nàng công chúa nhỏ khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa không ngừng xuýt xoa trầm trồ. Mỗi lần siêu mẫu Hà Anh chia sẻ ảnh mới liền nhận về bão like và hàng ngàn bình luận khen ngợi.
Được biết, chân dài sinh năm 1982 dù sớm quay trở lại công việc nhưng vẫn cố gắng cho con uống sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Đó là lý do giúp bé Myla phát triển nhanh và có sức đề kháng rất tốt.