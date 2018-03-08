Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng

Mới đây, trên mạng xã hội bỗng "sốt xình xịch" vì bức ảnh chụp diễn viên Thủy Tiên thời mới 25 tuổi. Tuy thường xuyên được diện kiến dung nhan xinh đẹp, sang chảnh của mẹ chồng Hà Tăng qua báo chí nhưng nhiều người vẫn bất ngờ với gương mặt thời thanh xuân của bà.

Vẻ đẹp trong veo của diễn viên Thủy Tiên thời mới 25 tuổi - Ảnh: Internet

Trong ảnh, nữ diễn viên Vị đắng tình yêu diện áo dài đỏ, đội mấn truyền thông và trang điểm theo phong cách cổ điển.