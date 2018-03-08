Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng

Cộng đồng mạng chia sẻ bức ảnh thời còn trẻ của diễn viên Thủy Tiên - mẹ chồng Hà Tăng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp "tuyệt sắc giai nhân" của bà.
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Mới đây, trên mạng xã hội bỗng "sốt xình xịch" vì bức ảnh chụp diễn viên Thủy Tiên thời mới 25 tuổi. Tuy thường xuyên được diện kiến dung nhan xinh đẹp, sang chảnh của mẹ chồng Hà Tăng qua báo chí nhưng nhiều người vẫn bất ngờ với gương mặt thời thanh xuân của bà.
Trong ảnh, nữ diễn viên Vị đắng tình yêu diện áo dài đỏ, đội mấn truyền thông và trang điểm theo phong cách cổ điển.
Mặc dù ngày xưa chưa áp dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh nhưng bức hình chụp vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn hoàn hảo đến từng chi tiết. Mọi góc cạnh trên gương mặt Thủy Tiên từ đôi môi trái tim, ánh mắt trong veo cùng chiếc mũi thanh thoát đã tạo nên một “tượng đài sắc đẹp” thời bấy giờ.