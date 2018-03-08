Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng

Hậu trường 08/03/2018 13:23

Cộng đồng mạng chia sẻ bức ảnh thời còn trẻ của diễn viên Thủy Tiên - mẹ chồng Hà Tăng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp "tuyệt sắc giai nhân" của bà.

Mới đây, trên mạng xã hội bỗng "sốt xình xịch" vì bức ảnh chụp diễn viên Thủy Tiên thời mới 25 tuổi. Tuy thường xuyên được diện kiến dung nhan xinh đẹp, sang chảnh của mẹ chồng Hà Tăng qua báo chí nhưng nhiều người vẫn bất ngờ với gương mặt thời thanh xuân của bà.

Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng - Ảnh 1
Vẻ đẹp trong veo của diễn viên Thủy Tiên thời mới 25 tuổi - Ảnh: Internet

Trong ảnh, nữ diễn viên Vị đắng tình yêu diện áo dài đỏ, đội mấn truyền thông và trang điểm theo phong cách cổ điển.

Mặc dù ngày xưa chưa áp dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh nhưng bức hình chụp vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn hoàn hảo đến từng chi tiết. Mọi góc cạnh trên gương mặt Thủy Tiên từ đôi môi trái tim, ánh mắt trong veo cùng chiếc mũi thanh thoát đã tạo nên một “tượng đài sắc đẹp” thời bấy giờ.

Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng - Ảnh 2
Diễn viên Thủy Tiên trong phim 'Vị đắng tình yêu' - Ảnh: Internet
Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng - Ảnh 3
Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng - Ảnh 4
Nét đẹp trời phú của diễn viên Thủy Tiên thời trẻ khiến nhiều người phải xao xuyến - Ảnh: Internet
Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng - Ảnh 5
Sau khi kết hôn cùng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Thủy Tiên lùi về hậu trường để hỗ trợ công việc của chồng - Ảnh: Internet
Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng - Ảnh 6
Vợ chồng doanh nhân Thủy Tiên trong đám cưới con trai với Hà Tăng - Ảnh: Internet

Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng - Ảnh 7

Mạng xã hội bỗng 'sốt xình xịch' với bức ảnh thời 25 tuổi của mẹ chồng Hà Tăng - Ảnh 8
Diễn viên Thủy Tiên giờ đây nắm trong tay khối gia sản khổng lồ, bà luôn xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng khiến nhiều người choáng ngợp - Ảnh: Internet
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