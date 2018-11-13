Mải mê chụp hình, Hà Hồ khiến fan ‘choáng’ vì diện váy hở bạo, ngực muốn bung khỏi váy

Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ ngẩn ngơ khi xuất hiện ấn tượng với chiếc váy cúp ngực, khoe vai trần quyến rũ cùng vòng 1 nóng bỏng.
Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh nóng bỏng trong buổi biểu diễn tại Vũng Tàu. Được biết, đây là chuyến đi nằm trong chuỗi hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu mỹ phẩm của bà mẹ đơn thân.
Ngay khi xuất hiện, cô nàng đã tạo được dấu ấn với khán giả nơi đây bởi gu thời trang quá trẻ trung và sành điệu. Chọn cho mình chiếc đầm hàng hiệu đắt tiền, “Nữ hoàng giải trí” khoe trọn đường cong cơ thể nuột nà cùng đôi chân dài thẳng tắp. Đặc biệt, với thiết kế cúp ngực này, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn khoe được vòng 1 đầy đặn cùng bờ vai trắng ngần, quyến rũ hết nấc.
Cô nàng thoải mái tạo dáng và giao lưu hết mình với khán giả cùng người hâm mộ mặc cho vòng 1 ngồn ngộn lấp ló như muốn bung ra khỏi váy.