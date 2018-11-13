Mải mê chụp hình, Hà Hồ khiến fan ‘choáng’ vì diện váy hở bạo, ngực muốn bung khỏi váy

Hậu trường 13/11/2018 15:58

Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ ngẩn ngơ khi xuất hiện ấn tượng với chiếc váy cúp ngực, khoe vai trần quyến rũ cùng vòng 1 nóng bỏng.

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh nóng bỏng trong buổi biểu diễn tại Vũng Tàu. Được biết, đây là chuyến đi nằm trong chuỗi hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu mỹ phẩm của bà mẹ đơn thân.

Ngay khi xuất hiện, cô nàng đã tạo được dấu ấn với khán giả nơi đây bởi gu thời trang quá trẻ trung và sành điệu. Chọn cho mình chiếc đầm hàng hiệu đắt tiền, “Nữ hoàng giải trí” khoe trọn đường cong cơ thể nuột nà cùng đôi chân dài thẳng tắp. Đặc biệt, với thiết kế cúp ngực này, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn khoe được vòng 1 đầy đặn cùng bờ vai trắng ngần, quyến rũ hết nấc.

Cô nàng thoải mái tạo dáng và giao lưu hết mình với khán giả cùng người hâm mộ mặc cho vòng 1 ngồn ngộn lấp ló như muốn bung ra khỏi váy.

Mải mê chụp hình, Hà Hồ khiến fan ‘choáng’ vì diện váy hở bạo, ngực muốn bung khỏi váy - Ảnh 1
Không hổ là mỹ nhân có gu thời trang sành điệu nhất nhì làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ không ngừng khen ngợi vì khéo chọn chiếc váy quá gợi cảm, khoe được nét đẹp của cơ thể - Ảnh: FBNV
Mải mê chụp hình, Hà Hồ khiến fan ‘choáng’ vì diện váy hở bạo, ngực muốn bung khỏi váy - Ảnh 2
Sau khi giao lưu nhiệt tình với khán giả, Hồ Ngọc Hà rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm cùng ca sĩ Dương Triệu Vũ - Ảnh: FBNV
Mải mê chụp hình, Hà Hồ khiến fan ‘choáng’ vì diện váy hở bạo, ngực muốn bung khỏi váy - Ảnh 3
Nữ ca sĩ vô tư tạo dáng chụp ảnh để lộ vòng 1 ngồn ngộn chỉ được che chắn một nửa - Ảnh: FBNV
Mải mê chụp hình, Hà Hồ khiến fan ‘choáng’ vì diện váy hở bạo, ngực muốn bung khỏi váy - Ảnh 4
Chỉ cần một động tác cúi người nhẹ của Hồ Ngọc Hà cũng đủ khiến công chúng đỏ mặt - Ảnh: FBNV
Mải mê chụp hình, Hà Hồ khiến fan ‘choáng’ vì diện váy hở bạo, ngực muốn bung khỏi váy - Ảnh 5
Ở góc nghiêng, khuôn ngực của nữ ca sĩ bị 'o ép' như muốn bung ra khỏi váy - Ảnh: FBNV
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