Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây

Nổi lên sau cuộc thi The Voice 2012 với giọng hát nội lực và vẻ ngoài đáng yêu, cô gái 17 tuổi lúc đó đã chinh phục trái tim của khán giả bằng chính giọng hát đầy nội lực của mình. Đoạt danh hiệu quán quân, Hương Tràm có được bệ phóng để phát triển sự nghiệp và trở thành ca sĩ quen thuộc của giới trẻ.

Tuy nhiên, sau khi quyết định thay đổi phong cách sang hướng sexy, nổi loạn, ngoài những bản hit được lòng giới trẻ như “Ngốc”, “Em gái mưa”… cái tên Hương Tràm còn gắn với những scandal ăn mặc phản cảm, 'mặc như không mặc' khi trình diễn ở các đêm nhạc.

Đầu tiên là bộ trang phục hớ hênh lộ cả nội y của Hương Tràm khi nữ ca sĩ tham gia trình diễn tại một quán bar tại Hà Nội vào năm 2014. Lúc đó hình ảnh của Hương Tràm bị ảnh hưởng khá nhiều. Thậm chí cô nàng đã bị cấm diễn 3 tháng, phạt 10 triệu đồng vì ăn mặc phản cảm.

Cô cũng đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này và hứa sẽ cẩn thận hơn trong việc ăn mặc về sau. Tuy nhiên, lời hứa đó có vẻ như không được thực hiện khi thời gian sau đó, hình ảnh Hương Tràm trong các bộ trang phục thiếu vải xuất hiện ngày càng dày đặc hơn.

Dù biểu diễn, tham gia các sự kiện hay thậm chí là trang phục tập luyện thường ngày, nữ ca sĩ cũng tận dụng triệt để việc khoe da thịt. Không thể phủ nhận rằng, Hương Tràm rất xinh đẹp. Việc đi theo hình ảnh sexy không phải là quá hiếm trong làng nhạc Việt, nhưng ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm rất mong manh, nếu không biết cách khéo léo thể hiện thì sẽ trở thành hớ hênh và khó chịu đối với công chúng.

Bẵng đi một thời gian, mới đây nhất Hương Tràm lại khiến người xem “nhức mắt” khi biểu diễn tại một quán bar ở Đà Nẵng với trang phục lộ da thịt gây tranh cãi.

Hương Tràm là một nữ ca sĩ có thực lực. Những sản phẩm âm nhạc của cô đều chất lượng và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Nhưng việc Hương Tràm tiếp tục theo đuổi hình ảnh sexy phản cảm sẽ khiến công chúng khó tiếp nhận được những hoạt động của nữ ca sĩ gốc Nghệ An này.