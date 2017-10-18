Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây

Hậu trường 18/10/2017 10:03

Thay đổi hình ảnh sang hướng sexy, nóng bỏng nhưng không ít lần Hương Tràm khiến khán giả nóng mặt với những trang phục hớ hênh đến phản cảm.

Nổi lên sau cuộc thi The Voice 2012 với giọng hát nội lực và vẻ ngoài đáng yêu, cô gái 17 tuổi lúc đó đã chinh phục trái tim của khán giả bằng chính giọng hát đầy nội lực của mình. Đoạt danh hiệu quán quân, Hương Tràm có được bệ phóng để phát triển sự nghiệp và trở thành ca sĩ quen thuộc của giới trẻ.

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 1
Hương Tràm là học trò cưng của đội HLV Thu Minh tại The Voice 2012 - Ảnh: Internet

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 2
Hương Tràm lúc đó sở hữu gương mặt tròn trịa, ngây thơ cùng phong cách giản dị - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi quyết định thay đổi phong cách sang hướng sexy, nổi loạn, ngoài những bản hit được lòng giới trẻ như “Ngốc”, “Em gái mưa”… cái tên Hương Tràm còn gắn với những scandal ăn mặc phản cảm, 'mặc như không mặc' khi trình diễn ở các đêm nhạc.

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 3
Việc chuyển sang hình ảnh sexy của Hương Tràm vấp phải nhiều luồng ý kiến khác nhau - Ảnh: Internet

Đầu tiên là bộ trang phục hớ hênh lộ cả nội y của Hương Tràm khi nữ ca sĩ tham gia trình diễn tại một quán bar tại Hà Nội vào năm 2014. Lúc đó hình ảnh của Hương Tràm bị ảnh hưởng khá nhiều. Thậm chí cô nàng đã bị cấm diễn 3 tháng, phạt 10 triệu đồng vì ăn mặc phản cảm.

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 4

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 5
Những khoảnh khắc lộ nội y hớ hênh của nữ ca sĩ đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích của khán giả vào thời điểm đó - Ảnh: Internet

Cô cũng đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này và hứa sẽ cẩn thận hơn trong việc ăn mặc về sau. Tuy nhiên, lời hứa đó có vẻ như không được thực hiện khi thời gian sau đó, hình ảnh Hương Tràm trong các bộ trang phục thiếu vải xuất hiện ngày càng dày đặc hơn.

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 6
Sau đó, nữ ca sĩ lại xuất hiện với chiếc váy ngắn cũn cỡn như thế này - Ảnh: Internet

Dù biểu diễn, tham gia các sự kiện hay thậm chí là trang phục tập luyện thường ngày, nữ ca sĩ cũng tận dụng triệt để việc khoe da thịt. Không thể phủ nhận rằng, Hương Tràm rất xinh đẹp. Việc đi theo hình ảnh sexy không phải là quá hiếm trong làng nhạc Việt, nhưng ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm rất mong manh, nếu không biết cách khéo léo thể hiện thì sẽ trở thành hớ hênh và khó chịu đối với công chúng.

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 7
Hương Tràm tự tin khoe vòng một căng tròn của mình - Ảnh: Internet

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 8

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 9

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 10

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 11
Những bộ trang phục biểu diễn siêu ngắn và có phần cổ khoét sâu khoe ngực là lựa chọn số một của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 12
Khi xuất hiện thường ngày….

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 13
…hay trang phục biểu diễn của Hương Tràm đều khoe da thịt triệt để - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, mới đây nhất Hương Tràm lại khiến người xem “nhức mắt” khi biểu diễn tại một quán bar ở Đà Nẵng với trang phục lộ da thịt gây tranh cãi.

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 14
Trang phục biểu diễn gây choáng của Hương Tràm - Ảnh: Internet

Hương Tràm là một nữ ca sĩ có thực lực. Những sản phẩm âm nhạc của cô đều chất lượng và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Nhưng việc Hương Tràm tiếp tục theo đuổi hình ảnh sexy phản cảm sẽ khiến công chúng khó tiếp nhận được những hoạt động của nữ ca sĩ gốc Nghệ An này.

Mặc váy rách, lộ nội y có là gì, Hương Tràm còn nhiều lần khoe da thịt gây sốc thế này đây - Ảnh 15
Hương Tràm hoàn toàn có thể đi lên nhờ tài năng của mình chứ không cần những chiêu trò khoe thân - Ảnh: Internet

Hương Tràm lên tiếng vụ mặc váy rách đi diễn lộ nội y, liệu có ai tin đây chỉ là sự hiểu nhầm do quán bar thiếu sáng?

Hương Tràm lên tiếng vụ mặc váy rách đi diễn lộ nội y, liệu có ai tin đây chỉ là sự hiểu nhầm do quán bar thiếu sáng?

Sau sự cố Hương Tràm mặc váy phản cảm lộ nội y ở một quán bar tại TP.Đà Nẵng, quản lý của "Em gái mưa" cho rằng đó chỉ là sự cố do bị ánh sáng "dìm hàng".

Xem thêm
Từ khóa:   hương tràm em gái mưa

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42