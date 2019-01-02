Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn

Á hậu Thanh Tú khiến nhiều fan mê mệt khi tung bộ ảnh lộng lẫy với áo cưới sau gần một tháng làm cô dâu.
- Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ
- Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này
Á hậu Thanh Tú kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Phương cách đây một tháng. Sau đám cưới, cặp vợ chồng đã thực hiện chuyến trăng mật châu Âu cực kỳ sang chảnh để đánh dấu cột mốc về chung nhà. Trở về sau chuyến đi đáng nhớ, nữ MC của Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục gây sốt khi tung bộ ảnh đẹp mơ màng trong những bộ váy cô dâu.
Có thể thấy, sau khi lấy chồng Thanh Tú dường như xinh đẹp và kiêu sa hơn nhiều. Trong những mẫu áo cưới hiện đại nhất, mỹ nhân sinh năm 1996 khoe vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt đẹp không góc chết. Trước tin đồn cưới chạy bầu, Thanh Tú vẫn thoải mái khoe vòng 2 thon gọn hòng đập tan mọi nghi vấn.
Á hậu Thanh Tú tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 và đoạt giải Á hậu 2. Cô sở hữu vẻ đẹp mong manh với nụ cười sáng và vóc dáng thanh mảnh. Ngoài nhan sắc lay động lòng người, Thanh Tú còn có khả năng ăn nói rất duyên. Cô là một trong những MC sáng giá của bản tin VTV24. Sau khi lên xe hoa với doanh nhân hơn 16 tuổi, Thanh Tú vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chứ không rời bỏ showbiz như một số mỹ nhân khác.