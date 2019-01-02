Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn

Hậu trường 02/01/2019 17:29

Á hậu Thanh Tú khiến nhiều fan mê mệt khi tung bộ ảnh lộng lẫy với áo cưới sau gần một tháng làm cô dâu.

Á hậu Thanh Tú kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Phương cách đây một tháng. Sau đám cưới, cặp vợ chồng đã thực hiện chuyến trăng mật châu Âu cực kỳ sang chảnh để đánh dấu cột mốc về chung nhà. Trở về sau chuyến đi đáng nhớ, nữ MC của Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục gây sốt khi tung bộ ảnh đẹp mơ màng trong những bộ váy cô dâu.

Có thể thấy, sau khi lấy chồng Thanh Tú dường như xinh đẹp và kiêu sa hơn nhiều. Trong những mẫu áo cưới hiện đại nhất, mỹ nhân sinh năm 1996 khoe vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt đẹp không góc chết. Trước tin đồn cưới chạy bầu, Thanh Tú vẫn thoải mái khoe vòng 2 thon gọn hòng đập tan mọi nghi vấn.

Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn - Ảnh 1
Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn - Ảnh 2
Á hậu Thanh Tú khoe vẻ đẹp mong manh sau đúng một tháng kết hôn - Ảnh: Internet
Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn - Ảnh 3
Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn - Ảnh 4
Người đẹp và chồng hơn 16 tuổi vừa trở về sau chuyến trăng mật tại châu Âu - Ảnh: Internet
Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn - Ảnh 5
Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn - Ảnh 6
Vẻ đẹp của nữ MC Đài truyền hình Việt Nam khiến nhiều người xao xuyến - Ảnh: Internet
Mặc tin đồn cưới chạy bầu, Á hậu Thanh Tú khoe nhan sắc lộng lẫy sau một tháng kết hôn - Ảnh 7
Sau đám cưới, Thanh Tú ngày càng xinh đẹp và kiêu sa - Ảnh: Internet

Á hậu Thanh Tú tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 và đoạt giải Á hậu 2. Cô sở hữu vẻ đẹp mong manh với nụ cười sáng và vóc dáng thanh mảnh. Ngoài nhan sắc lay động lòng người, Thanh Tú còn có khả năng ăn nói rất duyên. Cô là một trong những MC sáng giá của bản tin VTV24. Sau khi lên xe hoa với doanh nhân hơn 16 tuổi, Thanh Tú vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chứ không rời bỏ showbiz như một số mỹ nhân khác. 

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Dù đã U40 nhưng chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú vẫn không ngại tham gia những trò chơi nhí nhảnh cùng bà xã xinh đẹp.

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