Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này

Hành động vô cùng dễ thương của Á hậu Thanh Tú cùng chồng đại gia sau hôn lễ long trọng khiến nhiều người bất ngờ.
- Dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám cùng xế hộp siêu 'khủng' tiễn Thanh Tú lên xe hoa ngày rước dâu
- Chú rể đại gia, hơn 16 tuổi dùng xe sang 30 tỷ đón Á hậu Thanh Tú "về dinh"
Tối qua (2/12), Á hậu Thanh Tú đã chính thức "lên xe hoa" với ông xã Thành Phương. Hôn lễ long trọng diễn ra tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn ở thủ đô Hà Nội. Trước sự chúc phúc của người thân và quan khách, cô dâu chú rể hoàn thành mọi nghi thức và trao nhau nhẫn cưới để chính thức trở thành vợ chồng.
Một điều thú vị là tiệc cưới diễn ra cùng giờ với trận bán kết lượt đi trong khuôn khổ AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam – Philippines. Để ủng hộ đội tuyển nước nhà, chân dài này quyết định mở màn hình lớn để cùng mọi người cổ vũ.
Chưa hết, sau khi hôn lễ kết thúc vài giờ, Thanh Tú đã quyết định cùng ông xã lên phố đi bộ Hồ Gươm để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Thay áo cô dâu, cô cùng ông xã diện đồ trắng đơn giản và nắm tay nhau dạo phố. Suốt quá trình di chuyển, cặp đôi liên tục bị bắt gặp có nhiều hành động tình tứ, cười nói vui vẻ giữa dòng người đông đúc.