Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này

Hậu trường 03/12/2018 15:26

Hành động vô cùng dễ thương của Á hậu Thanh Tú cùng chồng đại gia sau hôn lễ long trọng khiến nhiều người bất ngờ.

Tối qua (2/12), Á hậu Thanh Tú đã chính thức "lên xe hoa" với ông xã Thành Phương. Hôn lễ long trọng diễn ra tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn ở thủ đô Hà Nội. Trước sự chúc phúc của người thân và quan khách, cô dâu chú rể hoàn thành mọi nghi thức và trao nhau nhẫn cưới để chính thức trở thành vợ chồng.

Một điều thú vị là tiệc cưới diễn ra cùng giờ với trận bán kết lượt đi trong khuôn khổ AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam – Philippines. Để ủng hộ đội tuyển nước nhà, chân dài này quyết định mở màn hình lớn để cùng mọi người cổ vũ.

Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này - Ảnh 1
Sau khi hoàn tất các nghi thức cưới...
Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này - Ảnh 2
 ...Thanh Tú quyết định mở màn hình để cùng hòa nhịp vào không khí bóng đá - Ảnh: Internet

Chưa hết, sau khi hôn lễ kết thúc vài giờ, Thanh Tú đã quyết định cùng ông xã lên phố đi bộ Hồ Gươm để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Thay áo cô dâu, cô cùng ông xã diện đồ trắng đơn giản và nắm tay nhau dạo phố. Suốt quá trình di chuyển, cặp đôi liên tục bị bắt gặp có nhiều hành động tình tứ, cười nói vui vẻ giữa dòng người đông đúc.

Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này - Ảnh 3
Thanh Tú và chồng diện trang phục giản dị xuống phố mừng chiếc thắng đội tuyển Việt Nam trước Philippines - Ảnh: Internet
Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này - Ảnh 4
Cả hai vui vẻ nói chuyện. Thanh Tú thoải mái khoác tay ông xã giữa phố - Ảnh: Internet
Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này - Ảnh 5
Cặp đôi nắm tay nhau không rời khi hòa mình vào dòng người đông đúc lúc đêm khuya - Ảnh: Internet
Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này - Ảnh 6
Thanh Tú và ông xã nhận được nhiều lời khen vì sự giản dị của mình - Ảnh: Internet
Á hậu Thanh Tú vỡ oà trong lễ cưới khi Anh Đức ghi bàn cho Việt Nam

Á hậu Thanh Tú vỡ oà trong lễ cưới khi Anh Đức ghi bàn cho Việt Nam

Tổ chức lễ cưới cùng giờ thi đấu với tuyển Việt Nam, Á hậu Thanh Tú đã mở màn hình lớn để cổ vũ cùng khách mời dự tiệc. Tỷ số cuối cùng là 2-1 nghiêng về Việt Nam.

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