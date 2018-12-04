Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ

Hậu trường 04/12/2018 11:07

Thay vì chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên chồng, hành động của Á hậu Thanh Tú trong ngày đầu làm dâu khiến nhiều người bất ngờ.

Sau hôn lễ hoành tráng với ông xã đại gia giàu có tại thủ đô Hà Nội tối 2/12, cuộc sống của cô dâu mới Thanh Tú nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Sau đám cưới, những tưởng cô nàng sẽ khoe cuộc sống hạnh phúc bên ông xã hơn 16 tuổi hay cập nhật những khoảnh khắc lung linh trong ngày trọng đại của mình, thế nhưng động thái đầu tiên của Thanh Tú khiến nhiều người bất ngờ.

Trên trang cá nhân, nàng Á hậu sinh năm 1994 hào hứng đăng tải hình ảnh đi làm tóc sau nhiều ngày bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Thanh Tú viết: “Xong đám cưới 1 phát là xuống luôn 20 phân tóc”.

Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ - Ảnh 1
Thanh Tú chia sẻ ảnh đi tân trang lại mái tóc ngay sau hôn lễ khiến nhiều người khá ngạc nhiên - Ảnh: Facebook

Trước đó sáng 2/12, lễ vu quy của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016 và doanh nhân Nguyễn Thành Phương khiến nhiều người xuýt xoa vì độ "khủng". Ngoài dàn phù dâu hội tụ toàn những mỹ nhân là Á hậu, Hoa hậu của làng giải trí Việt, đám cưới còn gây choáng bởi dàn xe sang rước dâu ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ - Ảnh 2
Dàn xế 'khủng' siêu đắt đỏ trở thành tâm điểm chú ý trong lễ rước dâu của Á hậu Thanh Tú - Ảnh: Internet
Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ - Ảnh 3
Dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen cực kỳ sang trọng được kết hoa hồng tươi đẹp mắt - Ảnh: FBNV
Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ - Ảnh 4
Chú rể Nguyễn Thành Phương ngồi trong siêu xe có giá trị khoảng 30 tỷ tới đón cô dâu về nhà chồng - Ảnh: Internet
Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ - Ảnh 5
Một chiếc xe sang màu đỏ có giá trị hàng chục tỷ đồng xuất hiện trong lễ vu quy của nàng Á hậu - Ảnh: Internet
Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ - Ảnh 6
Sau lễ rước dâu vào buổi sáng...
Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ - Ảnh 7
...chiều cùng ngày, cặp đôi đãi tiệc hoành tráng tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới sang trọng ở Hà Nội - Ảnh: Internet
Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này

Ngay trong đêm tân hôn với chồng đại gia U40, Thanh Tú cởi bỏ áo cô dâu và xuất hiện tại nơi này

Hành động vô cùng dễ thương của Á hậu Thanh Tú cùng chồng đại gia sau hôn lễ long trọng khiến nhiều người bất ngờ.

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