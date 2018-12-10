Chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú gây sốt khi làm điều này cùng vợ trong biệt thự tiền tỷ

Mới đây, Á hậu Thanh Tú gây chú ý khi chia sẻ lên Instagram loạt ảnh chụp không gian giáng sinh ngập tràn trong căn biệt thự đắt đỏ của ông xã đại gia. Sau vài tuần làm cô dâu, người đẹp dường như vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Có thể thấy, căn biệt thự màu trắng đã được vợ chồng Á hậu phủ đầy cây thông và đèn lấp lánh trước thềm giáng sinh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bức ảnh chụp đôi chân của vợ chồng Á hậu Thanh Tú cùng diện dép lông nhí nhảnh và chơi trò "nu na nu nống". Như Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ, ông xã tuy lớn tuổi hơn nhưng có tính cách trẻ trung và sẵn sàng hòa nhịp cùng vợ trong những thú vui đời thường. Điều này cho thấy anh rất yêu Á hậu Thanh Tú và chắc chắn cuộc sống hôn nhân của họ cũng vô cùng ngọt ngào.