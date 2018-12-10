Chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú gây sốt khi làm điều này cùng vợ trong biệt thự tiền tỷ

Hậu trường 10/12/2018 16:03

Dù đã U40 nhưng chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú vẫn không ngại tham gia những trò chơi nhí nhảnh cùng bà xã xinh đẹp.

Mới đây, Á hậu Thanh Tú gây chú ý khi chia sẻ lên Instagram loạt ảnh chụp không gian giáng sinh ngập tràn trong căn biệt thự đắt đỏ của ông xã đại gia. Sau vài tuần làm cô dâu, người đẹp dường như vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Có thể thấy, căn biệt thự màu trắng đã được vợ chồng Á hậu phủ đầy cây thông và đèn lấp lánh trước thềm giáng sinh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bức ảnh chụp đôi chân của vợ chồng Á hậu Thanh Tú cùng diện dép lông nhí nhảnh và chơi trò "nu na nu nống". Như Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ, ông xã tuy lớn tuổi hơn nhưng có tính cách trẻ trung và sẵn sàng hòa nhịp cùng vợ trong những thú vui đời thường. Điều này cho thấy anh rất yêu Á hậu Thanh Tú và chắc chắn cuộc sống hôn nhân của họ cũng vô cùng ngọt ngào.

Chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú gây sốt khi làm điều này cùng vợ trong biệt thự tiền tỷ - Ảnh 1
Dù cách nhau tới 16 tuổi nhưng vợ chồng Á hậu Thanh Tú trông rất đẹp đôi - Ảnh: Internet
Chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú gây sốt khi làm điều này cùng vợ trong biệt thự tiền tỷ - Ảnh 2
Chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú gây sốt khi làm điều này cùng vợ trong biệt thự tiền tỷ - Ảnh 3
Vợ chồng Á hậu Thanh Tú trang trí chu tất cho căn biệt thự triệu đô trước thềm giáng sinh - Ảnh: Internet
Chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú gây sốt khi làm điều này cùng vợ trong biệt thự tiền tỷ - Ảnh 4
Chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú gây sốt khi làm điều này cùng vợ trong biệt thự tiền tỷ - Ảnh 5
Dù đã U40 nhưng chồng Á hậu vẫn thích thú chụp ảnh xì-tin với món quà nhí nhảnh vợ tặng - Ảnh: Internet
Chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú gây sốt khi làm điều này cùng vợ trong biệt thự tiền tỷ - Ảnh 6
Vợ chồng Á hậu Thanh Tú chăm sóc nhau trong ngày ăn hỏi - Ảnh: Internet

Vài tuần qua, thông tin về đám cưới Á hậu Thanh Tú và chồng đại gia U40 nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông cả nước. Được biết chồng nữ MC của đài truyền hình Việt Nam hơn vợ 16 tuổi, đã từng kết hôn và có hai con riêng. Tuy vậy, doanh nhân Nguyễn Thành Phương có vẻ ngoài trẻ trung như soái ca khiến ai cũng bất ngờ.

Nhờ sở hữu chiều cao 1m82 cùng gương mặt điển trai, chồng Á hậu Thanh Tú trông rất xứng đôi với người đẹp. Không chỉ vậy, doanh nhân Nguyễn Thành Phương cũng có tính cách hài hước và xì-tin không kém cạnh bà xã nổi tiếng. Tâm sự trong một bài phỏng vấn cách đây ít lâu, Thanh Tú tiết lộ hai vợ chồng xưng hô cậu-tớ và không hề có bất kỳ khoảng cách tuổi tác nào.

Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ

Sau 1 ngày làm vợ đại gia U40, động thái đầu tiên của Á hậu Thanh Tú gây bất ngờ

Thay vì chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên chồng, hành động của Á hậu Thanh Tú trong ngày đầu làm dâu khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Thanh Tú chồng Á hậu Thanh Tú đám cưới Á hậu Thanh Tú

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 3 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42