Chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú gây sốt khi làm điều này cùng vợ trong biệt thự tiền tỷ

Dù đã U40 nhưng chồng hơn 16 tuổi của Á hậu Thanh Tú vẫn không ngại tham gia những trò chơi nhí nhảnh cùng bà xã xinh đẹp.
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Mới đây, Á hậu Thanh Tú gây chú ý khi chia sẻ lên Instagram loạt ảnh chụp không gian giáng sinh ngập tràn trong căn biệt thự đắt đỏ của ông xã đại gia. Sau vài tuần làm cô dâu, người đẹp dường như vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Có thể thấy, căn biệt thự màu trắng đã được vợ chồng Á hậu phủ đầy cây thông và đèn lấp lánh trước thềm giáng sinh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bức ảnh chụp đôi chân của vợ chồng Á hậu Thanh Tú cùng diện dép lông nhí nhảnh và chơi trò "nu na nu nống". Như Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ, ông xã tuy lớn tuổi hơn nhưng có tính cách trẻ trung và sẵn sàng hòa nhịp cùng vợ trong những thú vui đời thường. Điều này cho thấy anh rất yêu Á hậu Thanh Tú và chắc chắn cuộc sống hôn nhân của họ cũng vô cùng ngọt ngào.
Vài tuần qua, thông tin về đám cưới Á hậu Thanh Tú và chồng đại gia U40 nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông cả nước. Được biết chồng nữ MC của đài truyền hình Việt Nam hơn vợ 16 tuổi, đã từng kết hôn và có hai con riêng. Tuy vậy, doanh nhân Nguyễn Thành Phương có vẻ ngoài trẻ trung như soái ca khiến ai cũng bất ngờ.
Nhờ sở hữu chiều cao 1m82 cùng gương mặt điển trai, chồng Á hậu Thanh Tú trông rất xứng đôi với người đẹp. Không chỉ vậy, doanh nhân Nguyễn Thành Phương cũng có tính cách hài hước và xì-tin không kém cạnh bà xã nổi tiếng. Tâm sự trong một bài phỏng vấn cách đây ít lâu, Thanh Tú tiết lộ hai vợ chồng xưng hô cậu-tớ và không hề có bất kỳ khoảng cách tuổi tác nào.