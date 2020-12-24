Mặc những lời chê bai ngoại hình, Phan Như Thảo vẫn tự tin khoe được ông xã cưng như trứng chỉ với 1 chi tiết

Bài đăng mới nhất của cựu người mẫu Phan Như Thảo trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Từ sau khi kết hôn với đại gia Đức An, những thông tin liên quan đến Phan Như Thảo ngày càng được công chúng đặc biệt quan tâm. Dù không còn hoạt động showbiz nhưng cựu người mẫu liên tục bị khán giả săm soi ngoại hình.

Khoảng thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Phan Như Thảo thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt lời chê bai nhan sắc. Theo đó, cư dân mạng cho rằng cô nàng ngày càng “phát tướng” và nên giảm cân để cải thiện vóc dáng cũng như giữ gìn sức khỏe.

Phan Như Thảo tăng khá nhiều cân sau sinh - Ảnh: Internet

Bỏ qua mọi lời thị phi, Phan Như Thảo vẫn hạnh phúc tận hưởng cuộc sống “bà hoàng” bên cạnh chồng đại gia.

Mới đây, cựu người mẫu còn khiến hội chị em phải “đỏ mắt” ghen tỵ khi khoe được chồng cưng như trứng mỏng. Trên trang Facebook cá nhân, Phan Như Thảo không giấu được sự tự hào: “Người đàn ông này cứ cách 1 ngày là nhắc, đưa mình đi gội đầu và ngồi chờ gội xong, dù chờ bao lâu đi nữa và dù đang ở bất cứ đâu, Sài Gòn hay Đà Lạt hay Nha Trang, Hà Nội đều ngồi chờ rất thong thả và vui vẻ.

Dù có bận như thế nào, đang trăm công ngàn việc anh vẫn nhớ tới ngày và lịch hẹn cho mình… Mình giỏi giang, lanh lợi bao nhiêu thì trong mắt anh mình vẫn vô dụng và ngơ ngác lắm. Không có anh chăm thì 100% là mình sẽ bỏ bê bản thân te tua.

May quá đời này có anh honey ạ, dù câu này em nói chắc 1000 lần rồi nhưng cứ mỗi sáng thức dậy là em lại cám ơn cuộc đời này rất là nhiều”.

Cựu người mẫu hạnh phúc chia sẻ tin nhắn ngọt ngào của ông xã - Ảnh: FB

Có thể thấy, Phan Như Thảo rất được chồng đại gia yêu thương. Chỉ riêng việc gội đầu của bà xã, đại gia Đức An cũng rất để tâm và sẵn sàng chờ đợi cô dù có bận rộn đến mấy. Từng bị xem là “đôi đũa lệch” nhưng hiện tại, cuộc hôn nhân của Phan Như Thảo lại khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lê Dương Bảo Lâm: "Tôi là thánh livestream, ở Việt Nam này không ai soán ngôi được" "Ngày xưa tôi đi múa lửa rồi tấu hài, chưa có tên tuổi nên lúc ra sân khấu khán giả không chịu chú ý đến tôi. Chính vì thế, mỗi lần bước ra, tôi phải tìm cách để mọi người chú ý vào tôi" – Lê Dương Bảo Lâm nói.

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