Nghẹn ngào khoảnh khắc ca sĩ Phương Loan lặng lẽ ôm tro cốt của NS Chí Tài đặt ở nghĩa trang

Sau lễ tang tại Mỹ, tro cốt của cố nghệ sĩ Chí Tài đã được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery, gần nơi ở của ca sĩ Phương Loan.
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Sáng 24/12 (giờ Việt Nam), anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài thay mặt gia đình thông báo tro cốt nam danh hài đã được an vị tại nghĩa trang. Trên trang Facebook cá nhân, anh ruột Chí Tài chia sẻ loạt ảnh trong lễ an vị của người em quá cố kèm dòng chia sẻ đầy xúc động: “Em đã đến nơi chốn bình yên trong vòng tay yêu thương của Chúa”.
Qua hình ảnh đăng tải, ca sĩ Phương Loan là người ôm tro cốt của chồng và tự tay đặt vào nơi an vị. Hậu tang sự, bà xã Chí Tài vẫn không giấu được nỗi buồn qua ánh mắt. Khoảnh khắc ca sĩ Phương Loan đứng lặng lẽ nhìn thật lâu vào tro cốt của chồng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Trước đó trong lễ tang tại Mỹ, bà xã Chí Tài liên tục bật khóc nức nở và nhiều lần ngã quỵ. Nhờ có sự động viên, an ủi của gia đình và bạn bè thân thiết, Phương Loan mới có thể gắng gượng đến hết buổi lễ.