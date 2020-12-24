Nghẹn ngào khoảnh khắc ca sĩ Phương Loan lặng lẽ ôm tro cốt của NS Chí Tài đặt ở nghĩa trang

Sau lễ tang tại Mỹ, tro cốt của cố nghệ sĩ Chí Tài đã được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery, gần nơi ở của ca sĩ Phương Loan.

Sáng 24/12 (giờ Việt Nam), anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài thay mặt gia đình thông báo tro cốt nam danh hài đã được an vị tại nghĩa trang. Trên trang Facebook cá nhân, anh ruột Chí Tài chia sẻ loạt ảnh trong lễ an vị của người em quá cố kèm dòng chia sẻ đầy xúc động: “Em đã đến nơi chốn bình yên trong vòng tay yêu thương của Chúa”. Sau hơn 2 tuần cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, đồng nghiệp và khán giả vẫn không nguôi tiếc thương - Ảnh: FB

Tro cốt NS Chí Tài được đặt tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery - Ảnh: FB Qua hình ảnh đăng tải, ca sĩ Phương Loan là người ôm tro cốt của chồng và tự tay đặt vào nơi an vị. Hậu tang sự, bà xã Chí Tài vẫn không giấu được nỗi buồn qua ánh mắt. Khoảnh khắc ca sĩ Phương Loan đứng lặng lẽ nhìn thật lâu vào tro cốt của chồng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ca sĩ Phương Loan và anh trai Chí Thiện mang tro cốt cố NS Chí Tài về nghĩa trang - Ảnh: Internet Gia đình đã tổ chức thánh lễ an vị theo đúng nghi thức - Ảnh: FB Ca sĩ Phương Loan đã tự tay đặt tro cốt chồng vào nơi an vị - Ảnh: FB Nữ ca sĩ lặng người, ngắm nhìn tro cốt người chồng gắn bó suốt 33 năm qua mà chẳng muốn rời xa - Ảnh: FB Trước đó trong lễ tang tại Mỹ, bà xã Chí Tài liên tục bật khóc nức nở và nhiều lần ngã quỵ. Nhờ có sự động viên, an ủi của gia đình và bạn bè thân thiết, Phương Loan mới có thể gắng gượng đến hết buổi lễ.

Hoài Linh với Chí Tài hay bảo tôi "thằng cha này sướng thật"! "Tôi nghĩ làm lụng cả đời rồi, giờ phải đi đây đi đó cho biết người biết ta, chứ ở nhà mãi biết ngày nào khôn" – danh hài Nhật Cường nói.

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