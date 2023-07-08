Lý Hùng lộ chuyện kết hôn ở tuổi U60: 'Tôi xưa nay vốn là người kín tiếng'

Hậu trường 08/07/2023 10:07

Mạng xã hội lan truyền thông tin diễn viên Lý Hùng lấy vợ tuổi U60, "chính chủ" đã chính thức lên tiếng.

Gần đây, tin đồn Lý Hùng có bạn gái và kết hôn ở tuổi U60 khiến dư luận xôn xao. Tin đồn này bắt nguồn từ việc nữ diễn viên Y Phụng chia sẻ những bức ảnh cũ chụp cùng tài tử Lý Hùng và kèm theo dòng trạng thái: "Ngày trước tôi chụp hình quảng cáo nhiều quá đến nỗi không nhớ đã chụp lúc nào. Bất ngờ khi được nhìn lại những hình ảnh này. Vì hình ảnh này anh Lý Hùng quá đẹp trai nên tôi chia sẻ lại tặng những ai là fan của "ông hoàng phòng vé", ngôi sao điện ảnh Lý Hùng. Nói thật nếu anh Lý Hùng xấu thì tôi không đăng lên Facebook của mình đâu. Và nếu anh Lý Hùng không đẹp trai thì ngày xưa không thể "cua" tôi dễ dàng. Tôi biết lát nữa bạn gái của anh Lý Hùng vào Facebook của tôi nhắn tin mắng tôi nữa cho mà xem".

Lý Hùng lộ chuyện kết hôn ở tuổi U60: 'Tôi xưa nay vốn là người kín tiếng' - Ảnh 1
Lý Hùng - Y Phụng từng một thời được cho là "phim giả tình thật" khi đóng chung phim

Trong một lần gần đây chia sẻ với truyền thông khi được hỏi về Lý Hùng, Y Phụng cũng bày tỏ: "Đến giờ phút này bạn vẫn tin anh Lý Hùng độc thân à? Trời ơi, đừng nằm mơ nhé! Anh Hùng kín tiếng thôi. Lý Hùng mà, giàu có, đẹp trai, chiều chuộng phụ nữ làm sao mà ế được. Tại bạn không biết, nhiều bạn gái của anh Lý Hùng vào Facebook tìm tôi. Anh ấy đang bắt chước Lưu Đức Hoa giấu người tình đấy. Để rồi xem, khi trái cây đã chín muồi, sẽ tự động báo tin thôi. Riêng tôi, anh Hùng vẫn là một người mà tôi luôn quý và trân trọng. Tình cảm của tôi và anh Hùng là một mối tình đẹp, để giờ này trở thành tri kỷ cùng nhau".

Lý Hùng lộ chuyện kết hôn ở tuổi U60: 'Tôi xưa nay vốn là người kín tiếng' - Ảnh 2
Trước những thông tin đang được lan truyền rộng khắp cõi mạng, diễn viên Lý Hùng cho biết: "Không có chuyện đó đâu"

Trước những thông tin đang được lan truyền rộng khắp cõi mạng, diễn viên Lý Hùng cho biết: "Không có chuyện đó đâu. Tôi xưa nay vốn là người kín tiếng. Tôi không kết hôn và cũng không có bạn gái. Tôi hiện giờ sống vui vẻ lạc quan cùng mẹ và anh em, gia đình. Sống thế này với tôi là tốt rồi. Lúc nào tôi lên xe hoa nhất định tôi sẽ báo cho báo chí và khán giả. Bản thân mình không muốn sống độc thân nhưng chuyện tình duyên thật khó nói. Khi chưa tới duyên thì đành chịu" - Lý Hùng chia sẻ thêm.

Hiện tại, cô gái được cho là người yêu của nam diễn viên được đồn đoán là ca sĩ L.N.T. Cô từng được mệnh danh là "Cô gái triệu views" khi liên tục có những bài hát lên tới hàng chục triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi. 

Lý Hùng lộ chuyện kết hôn ở tuổi U60: 'Tôi xưa nay vốn là người kín tiếng' - Ảnh 3
Lý Hùng và bạn gái tin đồn

Ngoài vai trò ca sĩ, cô còn là Á khôi của cuộc thi Duyên dáng Áo dài. Theo L.N.T, những hình ảnh được lan truyền trên mạng là trong một lần Lý Hùng và cô biểu diễn ca nhạc chung với nhau tại Cần Thơ. Trong lúc biểu diễn, nữ ca sĩ có phát livestream cùng với Lý Hùng và đăng vài tấm hình chung sau đó. Tuy nhiên đã có rất nhiều bức ảnh khác của 2 người bị cư dân mạng phát hiện và đã có những ý kiến cho rằng, cặp đôi đang hẹn hò.

Lý Hùng lộ chuyện kết hôn ở tuổi U60: 'Tôi xưa nay vốn là người kín tiếng' - Ảnh 4
Trước đây, nhiều tin đồn cũng cho rằng anh và Diễm Hương đang yêu nhau, thậm chí nhiều khán giả hâm mộ còn lầm tưởng cả hai là vợ chồng

Trước đây, nhiều tin đồn cũng cho rằng anh và Diễm Hương đang yêu nhau, thậm chí nhiều khán giả hâm mộ còn lầm tưởng cả hai là vợ chồng. Sau đó, Lý Hùng đã lên tiếng làm rõ: "Đi diễn ở đâu khán giả cũng nói sao không dắt vợ theo, mình nói chưa vợ nhưng ai cũng nói Diễm Hương là vợ Lý Hùng mà. Nhưng thực sự hai người không có gì cả, chỉ là bạn bè thôi".

'Tình cũ' của Lý Hùng là biểu tượng gợi cảm thập niên 90, từng khẳng định kết hôn chỉ để 'trả nợ' ân tình

'Tình cũ' của Lý Hùng là biểu tượng gợi cảm thập niên 90, từng khẳng định kết hôn chỉ để 'trả nợ' ân tình

Nữ diễn viên từng là một trong số những biểu tượng sắc đẹp của thập niên 90 khiến bao người mê đắm, trong đó có nam tài tử Lý Hùng. Cô trải qua hai lần ''đò'', khẳng định hôn nhân đầu tiên chỉ để ''trả nợ'' ân tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hùng diễn viên Lý Hùng Lý Hùng - Diễm Hương người yêu Lý Hùng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 2 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 32 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 38 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 49 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 53 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi