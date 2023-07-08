'Tình cũ' của Lý Hùng là biểu tượng gợi cảm thập niên 90, từng khẳng định kết hôn chỉ để 'trả nợ' ân tình

Nữ diễn viên từng là một trong số những biểu tượng sắc đẹp của thập niên 90 khiến bao người mê đắm, trong đó có nam tài tử Lý Hùng. Cô trải qua hai lần ''đò'', khẳng định hôn nhân đầu tiên chỉ để ''trả nợ'' ân tình.

Y Phụng là một nữ diễn viên nổi tiếng được ưu ái với danh hiệu "biểu tượng nhan sắc" của điện ảnh thị trường những năm 1990. Cô nổi tiếng cùng thời với Việt Trinh, Diễm Hương, Hiền Mai, Diễm My,... nhờ phong cách gợi cảm, táo bạo cùng gương mặt xinh đẹp, sắc sảo nhưng đậm chất người phụ nữ Á Đông. Y Phụng được mệnh danh là ''biểu tượng gợi cảm'' của làng giải trí Việt thập niên 90 Y Phụng sở hữu nét đẹp ngọt ngào, hiền dịu chuẩn con gái Việt Nam Những bộ phim nổi bật của Y Phụng được khán giả nhớ đến như: Đời vũ nữ, Riêng chỉ có anh, Bên dòng sông Trẹm...Bên cạnh đó, Y Phụng còn được nhiều khán giả thời đó chú ý và quan tâm nhiều hơn khi công khai yêu đương với nam tài tử Lý Hùng trong khoảng thời gian 4 năm.

Y Phụng thủ vai chính cùng nam tài tử Lý Hùng trong bộ phim truyền hình Bên dòng sông Trẹm Y Phụng có thời gian yêu đương mặn nồng với Lý Hùng trong khoảng thời gian 4 năm Sau khi ''đường ai nấy đi'' với Lý Hùng, Y Phụng cũng đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên mỹ nhân 7X tuyên bố kết hôn vào năm 2005, rời bỏ ánh hào quang của màn ảnh, theo chồng định cư tại Mỹ, hoạt động với vai trò ca sỹ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chưa dừng lại ở đó, Y Phụng từng tiết lộ rằng mình kết hôn cùng chồng doanh nhân cũng vì muốn trả nợ ân nghĩa. Nói thế là bởi khi bố cô là nghệ sĩ Minh Phụng lâm bệnh, người này đã thường xuyên qua lại chăm sóc ông và giúp đỡ gia đình cô cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 7 năm, cả hai chia tay vì bất đồng quan điểm.

Đang trên đã phát triển sự nghiệp diễn xuất, mỹ nhân 7X tuyên bố kết hôn và sang Mỹ định cư cùng chồng. Tại Mỹ, Y Phụng vẫn hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ Đến tháng 10/2016, nhiều người bất ngờ khi Y Phụng kết hôn lần hai. Tuy nhiên, thông tin về ông xã thứ hai của Y Phụng rất hiếm hoi. Được biết chồng Y Phụng là một đại gia giàu có tên Lê Duy Cường. Anh là con trai út trong một gia đình khá mạnh về kinh tế và từng có thời gian dài lập nghiệp ở nước ngoài. Dù không hoạt động trong làng giải trí, song Lê Duy Cường có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều các nghệ sĩ. Đến tháng 10/2016, nhiều người bất ngờ khi Y Phụng kết hôn lần hai. 'Bạn đời' của cô là một doanh nhân có tiếng Hôn nhân của cả hai được nhiều người chúc phúc Y Phụng cũng chia sẻ với khán giả lý do đồng ý ''đi thêm bước nữa'' với người chồng hiện tại vì cô thích một người đàn ông thông minh, độc lập tài chính, có thể lo cho vợ con đầy đủ. Nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân quen với lối chi tiêu thoải mái, nên cô mong muốn có một người chồng kinh tế ổn định. Y Phụng cũng chia sẻ với khán giả lý do đồng ý ''đi thêm bước nữa'' với người chồng hiện tại vì cô thích một người đàn ông thông minh, độc lập tài chính Tại xứ cờ hoa, cô vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Dù đã xa Việt Nam rất lâu nhưng Y Phụng vẫn thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhan sắc và vóc dáng nữ ca sĩ có nhiều thay đổi theo thời gian, song gương mặt cô vẫn giữ được đường nét sắc sảo, mặn mà. Dù vóc dáng có phần thay đổi theo thời gian vì đã qua hai lần sinh nở, tuy nhiên nhan sắc của ''biểu tượng gợi cảm'' vẫn sắc sảo, mặn mà Hiện tại, 'biểu tượng sexy màn ảnh Việt' đang có cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên gia đình nhỏ gồm ông xã doanh nhân và hai cô con gái xinh đẹp. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đưa con gái đi du lịch, khám phá và trải nghiệm. Y Phụng tận hưởng cuộc sống ''sang chảnh'' tại xứ người Cô thường xuyên dẫn con gái đi du lịch Y Phụng sắc vóc mặn, cơ thể khỏe mạnh mà dù đã ngoài 50. Y Phụng thường xuyên đăng ảnh cuộc sống hưởng thụ và hạnh phúc của mình lên mạng xã hội Dù rất lâu không hoạt động showbiz, Y Phụng vẫn thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhan sắc và vóc dáng nữ ca sĩ có nhiều thay đổi theo thời gian, song gương mặt cô vẫn giữ được đường nét sắc sảo, mặn mà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-cu-cua-ly-hung-la-bieu-tuong-goi-cam-thap-nien-90-tung-khang-dinh-ket-hon-chi-de-tra-no-an-tinh-599159.html