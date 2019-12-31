Lưu Hương Giang lên án những nghệ sĩ thích 'bay lắc' là thiếu giáo dục, suy nghĩ lệch lạc

Hậu trường 31/12/2019 11:31

Không đồng tình với hành vi sử dụng chất kích thích để tạo cảm hứng trong nghệ thuật của nhiều đồng nghiệp, ca sĩ Lưu Hương Giang bức xúc lên tiếng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái lên án những nghệ sĩ sử dụng chất kích thích. Dùng từ ngữ khá gay gắt, bà xã Hồ Hoài Anh cho rằng những người này chỉ là nghệ sĩ "rởm đời" và thiếu nền tảng giáo dục. Bản thân nữ ca sĩ không xem trọng và không cần giữ mối quan hệ với những người này.

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Cô gây chú ý khi phát ngôn về showbiz - Ảnh: FB

Lưu Hương Giang gay gắt: "Nghệ sĩ mà suốt ngày chỉ mượn chất gây nghiện, bay lắc để thăng hoa đều là nghệ sĩ rởm đời và thiếu nền tảng giáo dục mới lệch lạc trong suy nghĩ như thế. Sẽ có rất nhiều nghệ sĩ ghét tôi sau status này, nhưng tôi cũng chẳng cần các mối quan hệ đó".

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Lưu Hương Giang thẳng thắn chỉ trích những nghệ sĩ sử dụng chất kích thích là rởm đời - Ảnh: FB

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Người hâm mộ và đồng nghiệp đồng tình với quan điểm của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Lưu Hương Giang nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Dù chưa thể xác định chính xác người mà bà xã Hồ Hoài Anh muốn ám chỉ nhưng nhiều đồng nghiệp và fan để lại bình luận đồng tình với quan điểm này.

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Vượt qua sóng gió, vợ chồng nghệ sĩ vẫn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống và công việc - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang trở thành tâm điểm của dư luận vì ồn ào ly hôn. Cặp đôi cũng thừa nhận có nhiều bất đồng và đổ vỡ sau thời gian dài chung sống. Tuy nhiên, khi nhận ra tình cảm dành cho nhau, cả hai đã quyết định tái hợp và chung sống hạnh phúc.

Lưu Hương Giang làm điều ngọt ngào cho Hồ Hoài Anh sau ồn ào ly hôn

Lưu Hương Giang làm điều ngọt ngào cho Hồ Hoài Anh sau ồn ào ly hôn

Ca sĩ Lưu Hương Giang tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp cho ông xã Hồ Hoài Anh. Đây là lần đầu nữ ca sĩ khoe ảnh gia đình đủ 4 thành viên sau lùm xùm ly hôn.

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