Lương Thế Thành khiến Thúy Diễm cười cả ngày khi tự tay làm điều này cho dịp Valentine

Mặc dù chưa đến ngày lễ Tình nhân nhưng Lương Thế Thành đã tậu quà sớm để tặng bà xã Thúy Diễm. Nam diễn viên được nhiều chị em phong tặng danh hiệu ông chồng của năm.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Diễm đăng tải hình ảnh hạnh phúc, vui vẻ bên ông xã Lương Thế Thành kèm dòng trạng thái khiến nhiều chị em xuýt xoa ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên gửi đến chồng những lời “có cánh” khi anh tự tay chọn cho cô chiếc túi xách xinh xắn mừng Valentine sớm: “Quà Valentine sớm của chồng hihi… Mẫu tui mê nữa! Cám ơn ông xã Tèo kkk! Lần đầu tiên biết tự tặng quà… Hôm nay tui cười suốt cả ngày”.

Thúy Diễm hạnh phúc khi được ông xã hiểu ý tặng quà Valentine sớm - Ảnh: FBNV

Bài viết của bà xã Lương Thế Thành nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Dù đây không phải là lần đầu nam diễn viên tặng quà “khủng” cho Thúy Diễm, nhưng nhiều người vẫn rất bất ngờ vì sự ngọt ngào, lãng mạn và cưng chiều vợ của Lương Thế Thành.

Cô nàng cười rạng rỡ chụp ảnh bên cạnh ông xã khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Thúy Diễm bất ngờ vì khi yêu nhau ông xã rất hay quên tặng quà vào những dịp đặc biệt. Nhưng từ khi 'về chung nhà', Lương Thế Thành đã chu đáo và lãng mạn hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV

Chị em ghen tỵ vì Thúy Diễm có được ông xã quá tâm lý - Ảnh: FBNV

Nhiều fan gửi lời chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Trước đó, dịp 20/10/2017, Lương Thế Thành cũng gây bất ngờ khi mua xe giá 2 tỷ tặng Thúy Diễm - Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành mua xế hộp hạng sang tặng bà xã Thúy Diễm, nhìn mức giá mà choáng Không những đẹp trai, tài giỏi mà Lương Thế Thành còn khiến khán giả bất ngờ vì độ chịu chơi khi chi tiền “khủng” mua xế hộp tặng Thúy Diễm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luong-the-thanh-khien-thuy-diem-cuoi-ca-ngay-khi-tu-tay-lam-dieu-nay-cho-dip-valentine-271241.html