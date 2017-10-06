Thúy Diễm tiết lộ người đàn ông từng khiến cô yêu say đắm hơn cả Lương Thế Thành: Ai cũng bất ngờ khi biết danh tính

Hậu trường 06/10/2017 11:13

Vô tình gặp Lam Trường một quán bột chiên, Thúy Diễm bồi hồi nhớ lại ký ức tuổi thơ quên ăn quên ngủ với những bản nhạc da diết của thần tượng. Bà xã Lương Thế Thành còn hài hước kể lại đã có lúc cô mong mình mau lớn để “cua” Lam Trường.

Sau khi được Lam Trường chiêu đãi món bột chiên khoái khẩu, Thúy Diễm xin chụp một bức ảnh chung và chia sẻ niềm vui với fan. Bà xã Lương Thế Thành còn không ngần ngại kể về “ tình yêu đơn phương” thời học trò dành cho nam ca sĩ Con đường tình yêu.

Thúy Diễm tiết lộ người đàn ông từng khiến cô yêu say đắm hơn cả Lương Thế Thành: Ai cũng bất ngờ khi biết danh tính - Ảnh 1
Thúy Diễm chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho Lam Trường - Ảnh: FBNV

Theo đó, Thúy Diễm tiết lộ mình vốn fan ruột của Lam Trường từ những ngày mới chớm 13, 14 tuổi. Vì quá mến mộ thần tượng nên nữ diễn viên luôn để hình ảnh của nam ca sĩ đầu giường và mong mỏi một ngày nào đó lớn lên sẽ “cưa đổ” anh.

Thúy Diễm tiết lộ yêu thích Lam Trường còn hơn Lương Thế Thành
Vợ chồng Thúy Diễm vô tình gặp Lam Trường và được anh hào phóng khao ăn bột chiên - Ảnh: FBNV

"Anh Trường là thần tượng của con bé từ hồi còn tí xíu xiu! 14-15-16 tuổi là để tấm hình có chữ ký của ảnh trên đầu giường rồi. Ký ức tuổi thơ là những bản nhạc của anh Trường, vui có, buồn có, lãng mạn có. Hồi xưa ngồi đếm thấy ảnh lớn quá bao giờ mình lớn bằng bằng để 'cua' ổng đây haha!" - Thúy Diễm viết.

Không sợ Lương Thế Thành nổi cơn ghen, Thúy Diễm còn “mạnh dạn" nhắn gửi Lam Trường rằng sẽ mãi mãi lưu giữ hình ảnh của anh trong tim.

"Giờ thì con bé lớn quá lớn...nên con bé 'cua' anh Lương Thế Thành. Anh Trường vẫn mãi trong ký ức tuổi thơ hoa mộng của con bé nhé! Quán bột chiên vô tình gặp anh, mà còn được anh Trường bao ăn bột chiên nữa á. Forever love anh Trường” - Thúy Diễm tình cảm nhắn gửi đến thần tượng.

Thúy Diễm: Lương Thế Thành làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho tôi, cần thì hỏi xin vợ

Thúy Diễm: Lương Thế Thành làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho tôi, cần thì hỏi xin vợ

Chia sẻ của Thúy Diễm mới đây về ông xã Lương Thế Thành khiến nhiều chị em phải trầm trồ ngưỡng mộ: “Chồng làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho tôi”.

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Từ khóa:   Thúy Diễm Lương Thế Thành Lam Trường

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