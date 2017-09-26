Lương Thế Thành - Thúy Diễm luôn nhận được sự chú ý quan tâm của cộng đồng mạng. Sau khi chính thức về chung nhà vào tháng 4/2016, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, tình cảm bên nhau. Đặc biệt, Thúy Diễm từng chia sẻ rằng luôn được ông xã quan tâm chăm sóc và tôn trọng hết mực.

Hơn thế, anh còn là người rất tôn trọng vợ. Thúy Diễm tiết lộ điều đặc biệt là ông xã làm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho cô và khi nào cần tiền sẽ hỏi “xin” vợ.

Ngoài ra, bà xã Thế Thành cũng vui vẻ bộc bạch về chuyện chi tiêu trong gia đình Với những khoản chi lớn, cả hai vợ chồng sẽ cùng bàn nhau; còn các khoản nhỏ trong nhà thì cô là người quyết định.

Vì đặc thù công việc thường phải đi đóng phim hoặc diễn ở nước ngoài nên có lúc phải xa nhau cả tháng và khi có thời gian hai vợ chồng sẽ lên kế hoạch đi du lịch để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Đặc biệt, Thúy Diễm cũng tiết lộ rằng từ sau khi kết hôn, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau và điều đó chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ từ những áp lực trong cuộc sống. Song, hai vợ chồng cãi nhau nhiều thì càng hiểu nhau hơn, điều quan trọng là sau những cuộc tranh cãi thì cần phải có một người nhường nhịn và làm hòa trước.

Bà xã Thế Thành cho biết cô là người ăn hiếp ông xã nhiều hơn. Cũng có đôi lúc khi xảy ra tranh cãi cô là người “xuống nước” trước nhưng đa số người chủ động giải hòa là Thế Thành.

Tuy hay xảy ra tranh cãi nhưng cặp đôi đang sống rất hạnh phúc, đặc biệt cả hai đang dự định có em bé vào năm sau.