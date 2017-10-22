Lương Thế Thành mua xế hộp hạng sang tặng bà xã Thúy Diễm, nhìn mức giá mà choáng

Trong khi chị em tất bật khoe quà 20/10, mới đây trên trang Facebook cá nhân Thúy Diễm cũng khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh chiếc xe hơi hạng sang do ông xã tặng. Nữ diễn viên chia sẻ ảnh kèm dòng trạng thái hết sức vui vẻ: "Chào mừng bé yêu đã về nhà! Cảm ơn quà 20/10 của ông xã".

Bài viết của Thúy Diễm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ với độ chịu chơi của Lương Thế Thành khi mua quà “khủng” tặng bà xã nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.