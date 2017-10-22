Lương Thế Thành mua xế hộp hạng sang tặng bà xã Thúy Diễm, nhìn mức giá mà choáng

Hậu trường 22/10/2017 10:56

Không những đẹp trai, tài giỏi mà Lương Thế Thành còn khiến khán giả bất ngờ vì độ chịu chơi khi chi tiền “khủng” mua xế hộp tặng Thúy Diễm.

Trong khi chị em tất bật khoe quà 20/10, mới đây trên trang Facebook cá nhân Thúy Diễm cũng khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh chiếc xe hơi hạng sang do ông xã tặng. Nữ diễn viên chia sẻ ảnh kèm dòng trạng thái hết sức vui vẻ: "Chào mừng bé yêu đã về nhà! Cảm ơn quà 20/10 của ông xã".

Bài viết của Thúy Diễm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ với độ chịu chơi của Lương Thế Thành khi mua quà “khủng” tặng bà xã nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lương Thế Thành mua xế hộp hạng sang tặng bà xã Thúy Diễm, nhìn mức giá mà choáng - Ảnh 1
Thúy Diễm Hạnh phúc chia sẻ ảnh được Lương Thế Thành tặng xe hơi trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Lương Thế Thành mua xế hộp hạng sang tặng bà xã Thúy Diễm, nhìn mức giá mà choáng - Ảnh 2
Vốn nổi tiếng là người tình cảm, chiều vợ...

Lương Thế Thành mua xế hộp hạng sang tặng bà xã Thúy Diễm, nhìn mức giá mà choáng - Ảnh 3
... nhưng Lương Thế Thành vẫn khiến khán giả bất ngờ khi tặng quà "khủng" thế này - Ảnh: Internet

Lương Thế Thành mua xế hộp hạng sang tặng bà xã Thúy Diễm, nhìn mức giá mà choáng - Ảnh 4
Đây là dòng xe hạng sang được rất nhiều sao Việt yêu thích. Chiếc xe mà nam diễn viên vừa tặng cho bà xã có giá hơn 2 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Lương Thế Thành mua xế hộp hạng sang tặng bà xã Thúy Diễm, nhìn mức giá mà choáng - Ảnh 5
Đặc biệt, chính nam diễn viên đã đưa bà xã đi nhận xe. Chưa hết, Thế Thành còn chuẩn bị buổi nhận quà hoành tráng cho vợ - Ảnh: Internet

Lương Thế Thành mua xế hộp hạng sang tặng bà xã Thúy Diễm, nhìn mức giá mà choáng - Ảnh 6
Nữ diễn viên khiến nhiều chị em ngưỡng mộ, ngày lễ chỉ cần một món quà thế này thì còn gì mong đợi hơn - Ảnh: Internet

Thúy Diễm tiết lộ người đàn ông từng khiến cô yêu say đắm hơn cả Lương Thế Thành: Ai cũng bất ngờ khi biết danh tính

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Vô tình gặp Lam Trường một quán bột chiên, Thúy Diễm bồi hồi nhớ lại ký ức tuổi thơ quên ăn quên ngủ với những bản nhạc da diết của thần tượng. Bà xã Lương Thế Thành còn hài hước kể lại đã có lúc cô mong mình mau lớn để “cua” Lam Trường.

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Từ khóa:   lương thế thành thúy diễm 20/10

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