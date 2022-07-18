Loạt ồn ào của các quán quân cuộc thi âm nhạc nhí

Hậu trường 18/07/2022 08:34

Sau khi giành ngôi vị cao nhất ở một cuộc thi âm nhạc nhí, những cái tên này đều vướng phải nhiều lùm xùm: Quang Anh "dao kéo" với khuôn mặt khác lạ; Hồ Văn Cường và ồn ào với cố nghệ sĩ Phi Nhung; Thiện Nhân yêu đồng giới, mâu thuẫn với gia đình.

Quang Anh - Quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên 2013

Quang Anh là thành viên của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, từng giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Sau cuộc thi, nam ca sĩ tập trung cho việc học và thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện âm nhạc để nuôi dưỡng đam mê. Giọng ca sinh năm 2001 từng tâm sự cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt vì “cho em nhiều trải nghiệm mới, giúp em được đi nhiều nơi, hát cho nhiều người nghe và là bước khởi đầu cho con đường sau này”

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Cuối năm 2018, Quang Anh đổi nghệ danh thành Quang Anh Rhyder, đánh dấu sự tái xuất trên đường đua âm nhạc. Ca sĩ sinh năm 2001 cho ra mắt ca khúc "Anh đã quen với cô đơn" do chính mình sáng tác.

Năm 20 tuổi, quán quân The Voice Kid 2013 gây xôn xao khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình. Khán giả nhận ra Quang Anh sở hữu gương mặt thon gọn, sống mũi cao, khác với vẻ ngoài mộc mạc, đáng yêu trước đây.

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Không còn là cậu bé giản dị, ngây thơ trên sân khấu The Voice Kid ngày nào, Quang Anh trở nên nổi loại, phá cách và can thiệp thẩm mỹ dù tuổi còn nhỏ.

Nguyễn Thiện Nhân - Quán quân The Voice Kids 2014

Thiện Nhân lần đầu được công chúng biết đến khi tham gia chương trình The Voice Kids 2014. Nhờ giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, cùng sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cẩm Ly, em xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi. Sau đó, giọng ca sinh năm 2002 chuyển vào TP.HCM sinh sống và học tập. Em tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca và để lại ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng khi chuyển hướng sang bolero 

Loạt ồn ào của các quán quân cuộc thi âm nhạc nhí - Ảnh 3

Sau khi đăng quang, Thiện Nhân chuyển ra sống tại thành phố Hồ Chí Minh và được vợ chồng Cẩm Ly giúp đỡ bồi dưỡng năng khiếu, nhưng nhiều lần cô chỉ muốn bỏ về quê vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi quen với cuộc sống thành thị, Thiện Nhân bắt đầu nhận show hát để trang trải học phí cũng như giúp đỡ một phần cho gia đình. Ca sĩ cũng tham gia nhiều chương trình ca hát và chuyển dần sang thể loại bolero.

Mới đây, gia đình Thiện Nhân gây chú ý khi đăng bài cầu cứu khán giả tìm kiếm thông tin về cô. Theo lời gia đình, ca sĩ bỏ nhà đi theo một người và không liên lạc với người nhà.

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Cụ thể, Thiện Nhân đã bỏ đi từ tháng 1.2022 cùng người yêu là cô gái có tên Ngân Trác.

Đến sáng 16.7, Nguyễn Thiện Nhân đã có những phản hồi về vụ việc. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn ổn và sống cùng Ngân Trác - người đã giúp đỡ, động viên cô suốt từ năm 2014 và lập ra fanpage để cô tương tác với khán giả.

Thiện Nhân nói đầu năm nay cô dẫn người yêu về Bình Định xin phép bố mẹ nhưng không được chấp nhận. Sau đó, cô và người yêu trở lại TPHCM, chứ không phải bỏ nhà đi.

Hồ Văn Cường - Quán quân Vietnam Idol Kids

Năm 2016, Hồ Văn Cường thi "Thần tượng âm nhạc nhí" và gây ấn tượng nhờ giọng hát truyền cảm, vẻ ngoài mộc mạc, chân phương. Cậu bé 13 tuổi lúc bấy giờ có lợi thế hát trữ tình, bolero và xuất sắc đăng quang "Thần tượng âm nhạc nhí".

Loạt ồn ào của các quán quân cuộc thi âm nhạc nhí - Ảnh 5

Hồ Văn Cường từng là học sinh nghèo, phải đi hát đám cưới từ nhỏ phụ giúp gia đình. Khi tham gia cuộc thi âm nhạc, nam ca sĩ được Phi Nhung nhận là con nuôi.

Với sự dẫn dắt của mẹ nuôi Phi Nhung, cậu trở thành cái tên được săn đón trong showbiz. Anh từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì có tin đồn nhận cát-xê lên đến 200 triệu đồng/show, không thua kém một ngôi sao lớn.

Năm 2021, ca sĩ trẻ vướng ồn ào mâu thuẫn, vô ơn với mẹ nuôi. Cụ thể, một người chuyên về IT đã tung đoạn tin nhắn Hồ Văn Cường bày tỏ những bức xúc với ca sĩ Phi Nhung.

Loạt ồn ào của các quán quân cuộc thi âm nhạc nhí - Ảnh 6

Vì sự cố gây xôn xao, Hồ Văn Cường bị nhiều người chỉ trích. Sau đó, anh viết thư tay xin lỗi Phi Nhung, đồng thời quay clip đính chính với khán giả.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cương Thiện Nhân Quang Anh

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