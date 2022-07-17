Công bố các giải thưởng Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022

Tối 16/7, Chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 diễn ra tại TP.HCM với màn tranh tài của 30 thí sinh. Mặt bằng chung của cuộc thi năm nay được đánh giá đồng đều, nhiều gương mặt gây ấn tượng.
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Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022
Nông Thúy Hằng, dân tộc Tày, thắng 29 cô gái để đoạt danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022
Công bố giải Á Hậu
Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho thí sinh Thạch Thu Thảo (sinh năm 2001, đến từ Trà Vinh). Lương Thị Hoa Đan (sinh năm 2001) trở thành Á hậu 1. Cô bật khóc khi nhận giải.
Công bố giải phụ
Sau màn biểu diễn bài Queen of the night của Noo Phước Thịnh, Top 30 mặc trang phục dạ hội, trở lại sân khấu, chờ công bố các giải phụ.
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