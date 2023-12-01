Lộ diện mạo rõ nét của nhóc tì nhà Quách Ngọc Tuyên sau 2 tuần chào đời

Tối ngày 18/11 vừa qua, trên trang cá nhân, Quách Ngọc Tuyên hạnh phúc thông báo nhóc tì thứ 2 chào đời, có tên thân mật là Vi Cá. Trong hành trình mang thai, vợ chồng anh từng lo lắng khi bác sĩ thông báo có khả năng sinh non. Tuy nhiên, với sự cố gắng chăm sóc từ các bác sĩ, ca sinh đã thành công và em bé chào đời ở tuần 39.

Nhiều năm qua, chuyện tình lệch 16 tuổi của diễn viên Quách Ngọc Tuyên với bà xã Thảo Hân nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến. Cặp đôi chưa tổ chức đám cưới chính thức nhưng năm 2019, tổ ấm của nam diễn viên đã đón nhóc tì đầu lòng bé Bào Ngư.

Mới đây nhất, tối ngày 30/11, Quách Ngọc Tuyên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cùng gia đình nhỏ. Thần sắc của bà xã nam diễn viên sau 2 tuần sinh con tươi tắn, rạng rỡ. Lần này, nam danh hài cho biết dành thời gian đưa bà xã mình đi tái khám hậu sinh nở. May mắn, tình hình sức khỏe hiện tại của 2 mẹ con bỉm sữa vẫn rất tốt. Anh chia sẻ: "I Love Family. Hôm qua chở em bé Vi Cá và bé Hân đi tái khám sau sinh, trộm vía 2 mẹ con mạnh khỏe, bác sĩ khen 2 mẹ con giỏi lắm".

Tối ngày 30/11, Quách Ngọc Tuyên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cùng gia đình nhỏ. Thần sắc của bà xã nam diễn viên sau 2 tuần sinh con tươi tắn, rạng rỡ

Diện mạo đáng yêu của nhóc tì mới sinh nhà Quách Ngọc Tuyên khiến cộng đồng mạng lụi tim. Nam diễn viên chuẩn 'bố bỉm' khi cho con bú sữa điêu luyện. Lúc ngắm nhìn quý tử vừa chào đời, nam diễn viên bật khóc vì hạnh phúc.

"Chúc con luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, gia đình mình mãi hạnh phúc. Lớn lên sẽ là một chàng trai tốt bụng, thật giỏi, mạnh mẽ và có trách nhiệm nha Vi Cá của ba" - Quách Ngọc Tuyên nhắn nhủ đến con trai.

Diện mạo đáng yêu của nhóc tì mới sinh nhà Quách Ngọc Tuyên khiến cộng đồng mạng lụi tim. Nam diễn viên chuẩn 'bố bỉm' khi cho con bú sữa điêu luyện

Quách Ngọc Tuyên và bà xã quen biết nhau từ lâu. Lúc chưa làm vợ chồng, Thảo Hân gọi chồng là "chú", xưng "con". Cô cho biết đã phải lòng "ông chú" hơn mình 16 tuổi từ lúc nào chẳng hay. Chia sẻ về mối tình "chú-cháu", Quách Ngọc Tuyên thừa nhận, lúc mới quen biết Thảo Hân, anh từng muốn dừng lại vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành. Anh cho biết: "Thời điểm đó, tôi chưa may mắn được khán giả thương nhiều như bây giờ. Công việc chưa ổn định, nhà cửa tôi cũng chưa có. Khi mới quen Hân, tôi sợ ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy".

Lúc ngắm nhìn quý tử vừa chào đời, nam diễn viên bật khóc vì hạnh phúc

Lúc chưa làm vợ chồng, Thảo Hân gọi chồng là "chú", xưng "con". Cô cho biết đã phải lòng "ông chú" hơn mình 16 tuổi từ lúc nào chẳng hay

Quách Ngọc Tuyên trưởng thành từ sân khấu Nụ Cười Mới của nghệ sĩ Hữu Lộc, cùng thế hệ với Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt. Diễn viên từng đóng các phim Giải cứu tiểu thư 3, Giang hồ chợ mới. Ngoài làm diễn viên, anh còn thử sức với vai trò sản xuất phim và ghi dấu ấn qua chuỗi series với nhân vật tên anh Vi Cá.