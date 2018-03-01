Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối

Sau Ngọc Trinh, Diệp Bảo Ngọc, Angela Phương Trinh… nữ ca sĩ này là người tiếp theo nhận được tin nhắn rủ "đi khách" với mức giá cao ngất ngưỡng.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Pha Lê vừa đăng tải dòng trạng thái kể về chuyện một người lạ rủ "đi khách". Cô viết: “Đầu năm có chị 'nghệ sĩ' nọ cần kín đáo mà chị gửi hết cả hình chị mí cả số điện thoại thế này chắc chị muốn nổi tiếng lắm đây để em giúp chị PR tới những bạn đang cần công việc kiểu này nhá”.
Kèm theo đó, Pha Lê còn chia sẻ ảnh chụp màn hình điện thoại cuộc nói chuyện giữa cô và người này. Đáng chú ý, "tú bà" này còn tự nhận là người làm trong showbiz Việt và để lại số điện thoại của mình.
Trước đó, hàng loạt mỹ nhân Việt cũng bức xúc khi liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn gạ tình.