Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối

Hậu trường 01/03/2018 17:41

Sau Ngọc Trinh, Diệp Bảo Ngọc, Angela Phương Trinh… nữ ca sĩ này là người tiếp theo nhận được tin nhắn rủ "đi khách" với mức giá cao ngất ngưỡng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Pha Lê vừa đăng tải dòng trạng thái kể về chuyện một người lạ rủ "đi khách". Cô viết: “Đầu năm có chị 'nghệ sĩ' nọ cần kín đáo mà chị gửi hết cả hình chị mí cả số điện thoại thế này chắc chị muốn nổi tiếng lắm đây để em giúp chị PR tới những bạn đang cần công việc kiểu này nhá”.

Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối - Ảnh 1
Chia sẻ mới đây của Pha Lê khi bất ngờ bị rủ 'đi khách' - Ảnh: FBNV
Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối - Ảnh 2
Trước Pha Lê, hàng loạt mỹ nhân showbiz Việt cũng từng bị nhắn tin gạ 'đi khách' - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, Pha Lê còn chia sẻ ảnh chụp màn hình điện thoại cuộc nói chuyện giữa cô và người này. Đáng chú ý, "tú bà" này còn tự nhận là người làm trong showbiz Việt và để lại số điện thoại của mình.

Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối - Ảnh 3

Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối - Ảnh 4
Nữ ca sĩ chia sẻ đoạn tin nhắn giữa cô và người lạ - Ảnh: FBNV
Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối - Ảnh 5
Không chỉ nhận mình là người trong showbiz Việt, người phụ nữ này còn để lại số điện thoại Zalo - Ảnh: FBNV

Trước đó, hàng loạt mỹ nhân Việt cũng bức xúc khi liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn gạ tình.

Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối - Ảnh 6
Tin nhắn Dương Hoàng Yến nhận được từ một người lạ mặt - Ảnh: Internet
Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối - Ảnh 7
Ca sĩ Hương Tràm cũng bị gạ tình - Ảnh: Internet
Lộ danh tính nữ ca sĩ đình đám bị rủ 'đi khách' với mức giá khó từ chối - Ảnh 8
Diệp Bảo Ngọc nhận được tin nhắn rủ 'đi khách' với giá 5 nghìn USD - Ảnh: Internet
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