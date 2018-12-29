Lộ ảnh 'người đẹp đi tu' vui vẻ đi hưởng trăng mật bên chồng đại gia sau ồn ào bị tố giật chồng

Hậu trường 29/12/2018 14:20

Sau lùm xùm bị tố giật chồng, người đẹp Nguyễn Thị Hà được bắt gặp cùng ông xã đại gia đi chơi tại Bình Định.

Mới đây, một trang fanpage chuyên bàn chuyện giới nghệ sĩ vừa đăng tải hình ảnh người đẹp từng cạo đầu quy y – Nguyễn Thị Hà và ông xã đại gia xuất hiện tại Bình Định.

Lộ ảnh 'người đẹp đi tu' vui vẻ đi hưởng trăng mật bên chồng đại gia sau ồn ào bị tố giật chồng - Ảnh 1
Lộ ảnh Nguyễn Thị Hà đi hưởng tuần trăng mật cùng ông xã đại gia sau scandal bị tố cướp chồng người - Ảnh: Facebook

Bức ảnh này được một dân mạng chụp lại và chia sẻ khi vô tình bắt gặp chân dài này đi hưởng tuần trăng mật cùng ông xã đại gia. Theo hình ảnh được đăng tải, Nguyễn Thị Hà diện trang phục váy xanh đơn giản, đầu đội nón len đứng cạnh chồng mới cưới đợi lấy hành lý tại sân bay Phù Cát.

Lộ ảnh 'người đẹp đi tu' vui vẻ đi hưởng trăng mật bên chồng đại gia sau ồn ào bị tố giật chồng - Ảnh 2
Vụ scandal làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Nguyễn Thị Hà - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, công chúng xôn xao khi Nguyễn Thị Hà bất ngờ lấy chồng sau 2 tháng tuyên bố cạo đầu nương nhờ cửa Phật. Chưa hết, chân dài này còn bị một người phụ nữ tố giật chồng.

Lộ ảnh 'người đẹp đi tu' vui vẻ đi hưởng trăng mật bên chồng đại gia sau ồn ào bị tố giật chồng - Ảnh 3
Sau 2 tháng quy y, Nguyễn Thị Hà hoàn tục và lấy chồng - Ảnh: Internet
Lộ ảnh 'người đẹp đi tu' vui vẻ đi hưởng trăng mật bên chồng đại gia sau ồn ào bị tố giật chồng - Ảnh 4
Nguyễn Thị Hà đội tóc giả trong lễ vu quy của mình tại quê nhà - Ảnh: Internet
Lộ ảnh 'người đẹp đi tu' vui vẻ đi hưởng trăng mật bên chồng đại gia sau ồn ào bị tố giật chồng - Ảnh 5
Cô nở nụ cười hạnh phúc bên ông xã đại gia - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ngay sau đó, chân dài này lên tiếng khẳng định không giật chồng. Theo Nguyễn Thị Hà, trước khi quyết định làm đám cưới, chồng đại gia đã yêu đơn phương mình suốt 4 năm. Người đàn ông này đã cùng bố mẹ thuyết phục và đưa cô trở lại với cuộc sống bình thường. Và cô quyết định lấy chồng cũng vì nghe lời bố mẹ, muốn làm người thân vui lòng.

Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu

Cận cảnh nhan sắc 'Hà Hoa hậu' - người vừa kết hôn với đại gia sau hai tháng đi tu

Trước khi xuống tóc đi tu, người đẹp Nguyễn Thị Hà sở hữu nhan sắc rạng rỡ với nụ cười sáng và mái tóc suôn mượt.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Thi Hà người đẹp đi tu Nguyễn Thị Hà lấy chồng người đẹp Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hà đi tu Nguyễn Thị Hà giật chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 38 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 51 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 43 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42