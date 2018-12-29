Lộ ảnh 'người đẹp đi tu' vui vẻ đi hưởng trăng mật bên chồng đại gia sau ồn ào bị tố giật chồng

Mới đây, một trang fanpage chuyên bàn chuyện giới nghệ sĩ vừa đăng tải hình ảnh người đẹp từng cạo đầu quy y – Nguyễn Thị Hà và ông xã đại gia xuất hiện tại Bình Định.

Lộ ảnh Nguyễn Thị Hà đi hưởng tuần trăng mật cùng ông xã đại gia sau scandal bị tố cướp chồng người - Ảnh: Facebook

Bức ảnh này được một dân mạng chụp lại và chia sẻ khi vô tình bắt gặp chân dài này đi hưởng tuần trăng mật cùng ông xã đại gia. Theo hình ảnh được đăng tải, Nguyễn Thị Hà diện trang phục váy xanh đơn giản, đầu đội nón len đứng cạnh chồng mới cưới đợi lấy hành lý tại sân bay Phù Cát.