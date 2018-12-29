Lộ ảnh 'người đẹp đi tu' vui vẻ đi hưởng trăng mật bên chồng đại gia sau ồn ào bị tố giật chồng

Sau lùm xùm bị tố giật chồng, người đẹp Nguyễn Thị Hà được bắt gặp cùng ông xã đại gia đi chơi tại Bình Định.
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Mới đây, một trang fanpage chuyên bàn chuyện giới nghệ sĩ vừa đăng tải hình ảnh người đẹp từng cạo đầu quy y – Nguyễn Thị Hà và ông xã đại gia xuất hiện tại Bình Định.
Bức ảnh này được một dân mạng chụp lại và chia sẻ khi vô tình bắt gặp chân dài này đi hưởng tuần trăng mật cùng ông xã đại gia. Theo hình ảnh được đăng tải, Nguyễn Thị Hà diện trang phục váy xanh đơn giản, đầu đội nón len đứng cạnh chồng mới cưới đợi lấy hành lý tại sân bay Phù Cát.
Thời gian vừa qua, công chúng xôn xao khi Nguyễn Thị Hà bất ngờ lấy chồng sau 2 tháng tuyên bố cạo đầu nương nhờ cửa Phật. Chưa hết, chân dài này còn bị một người phụ nữ tố giật chồng.
Tuy nhiên ngay sau đó, chân dài này lên tiếng khẳng định không giật chồng. Theo Nguyễn Thị Hà, trước khi quyết định làm đám cưới, chồng đại gia đã yêu đơn phương mình suốt 4 năm. Người đàn ông này đã cùng bố mẹ thuyết phục và đưa cô trở lại với cuộc sống bình thường. Và cô quyết định lấy chồng cũng vì nghe lời bố mẹ, muốn làm người thân vui lòng.