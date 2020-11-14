Lộ ảnh hiếm Hoài Linh bên cậu con trai 15 tuổi, diện mạo quá khác gây ngỡ ngàng

Hậu trường 14/11/2020 14:36

Bức ảnh đặc biệt Võ Lê Thành Vinh - con trai Hoài Linh đăng tải thu hút sự chú ý lớn của mọi người. Lúc này, anh chàng chỉ mới 15 tuổi và rất khác với hiện tại.

Đu theo sức nóng của trào lưu khoe ảnh "hiện tại và quá khứ", con trai Hoài Linh gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp năm 15 tuổi. Trong ảnh, Lê Võ Thành Vinh ngồi trên cùng một chuyến xe với ba Hoài Linh.

Diện mạo của Thành Vinh năm 15 tuổi và hiện tại thay đổi khá nhiều. Bản thân anh chàng khi xem lại ảnh này cũng phải thừa nhận "dậy thì thành công": "15 tuổi với 29 tuổi. Ngày xưa con xấu lắm giờ đỡ nhiều rồi, dậy thì thành công rồi".

con trai hoai linh
Hoài Linh và con trai Thành Vinh năm 15 tuổi - Ảnh: FB
con trai hoai linh 1
Hiện Thành Vinh đã 29 tuổi, trưởng thành và điển trai hơn xưa - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh quá khứ của Hoài Linh bên con trai Thành Vinh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người với gần 3 ngàn lượt like và vô số bình luận. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo quá khác của con trai nam danh hài họ Võ. 

Đặc biệt, khi một người quen chọc ghẹo: "Anh thẩm mỹ phải không?", ngay lập tức Thành Vinh đáp lời: "Không hề luôn nha em. Dậy thì thành công".

Mọi người cũng dành nhiều lời khen cho vẻ điển trai của con trai Hoài Linh: "Anh với chú Linh dễ thương quá à chú Linh giờ đẹp hơn hồi xưa anh giờ cũng đẹp", "Tóc rất phong cách nha", "Dễ thương nha Vinh", "Nhìn không ra luôn đó anh", "Đẹp trai hơn bố Linh rồi"...

con trai hoai linh 2
Con trai Hoài Linh có niềm đam mê với nhiếp ảnh - Ảnh: FB

Thành Vinh là con trai ruột được danh hài Hoài Linh giấu kín nhiều năm. Mãi đến khi con trưởng thành, anh mới chịu công khai với công chúng và truyền thông. Hiện Thành Vinh đang định cư tại Mỹ và có công việc ổn định. Nam nghệ sĩ từng tự hào khoe quý tử đã tốt nghiệp ngành kỹ sư cơ khí tại một trường lớn và đang làm cho một hãng hàng không của Mỹ.

Chỉ một động thái, Ngọc Lan hé lộ cuộc sống của mình và con trai sau 1 năm chia tay Thanh Bình

Chỉ một động thái, Ngọc Lan hé lộ cuộc sống của mình và con trai sau 1 năm chia tay Thanh Bình

Hậu ly hôn, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan luôn vui vẻ và ngập tràn tiếng cười. Cô dành trọn tình cảm và sự quan tâm cho con trai Louis.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh Thành Vinh con trai danh hài Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026