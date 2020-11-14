Lộ ảnh hiếm Hoài Linh bên cậu con trai 15 tuổi, diện mạo quá khác gây ngỡ ngàng

Bức ảnh đặc biệt Võ Lê Thành Vinh - con trai Hoài Linh đăng tải thu hút sự chú ý lớn của mọi người. Lúc này, anh chàng chỉ mới 15 tuổi và rất khác với hiện tại.

Đu theo sức nóng của trào lưu khoe ảnh "hiện tại và quá khứ", con trai Hoài Linh gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp năm 15 tuổi. Trong ảnh, Lê Võ Thành Vinh ngồi trên cùng một chuyến xe với ba Hoài Linh.

Diện mạo của Thành Vinh năm 15 tuổi và hiện tại thay đổi khá nhiều. Bản thân anh chàng khi xem lại ảnh này cũng phải thừa nhận "dậy thì thành công": "15 tuổi với 29 tuổi. Ngày xưa con xấu lắm giờ đỡ nhiều rồi, dậy thì thành công rồi".

Hoài Linh và con trai Thành Vinh năm 15 tuổi - Ảnh: FB

Hiện Thành Vinh đã 29 tuổi, trưởng thành và điển trai hơn xưa - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh quá khứ của Hoài Linh bên con trai Thành Vinh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người với gần 3 ngàn lượt like và vô số bình luận. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo quá khác của con trai nam danh hài họ Võ.

Đặc biệt, khi một người quen chọc ghẹo: "Anh thẩm mỹ phải không?", ngay lập tức Thành Vinh đáp lời: "Không hề luôn nha em. Dậy thì thành công".

Mọi người cũng dành nhiều lời khen cho vẻ điển trai của con trai Hoài Linh: "Anh với chú Linh dễ thương quá à chú Linh giờ đẹp hơn hồi xưa anh giờ cũng đẹp", "Tóc rất phong cách nha", "Dễ thương nha Vinh", "Nhìn không ra luôn đó anh", "Đẹp trai hơn bố Linh rồi"...

Con trai Hoài Linh có niềm đam mê với nhiếp ảnh - Ảnh: FB

Thành Vinh là con trai ruột được danh hài Hoài Linh giấu kín nhiều năm. Mãi đến khi con trưởng thành, anh mới chịu công khai với công chúng và truyền thông. Hiện Thành Vinh đang định cư tại Mỹ và có công việc ổn định. Nam nghệ sĩ từng tự hào khoe quý tử đã tốt nghiệp ngành kỹ sư cơ khí tại một trường lớn và đang làm cho một hãng hàng không của Mỹ.

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