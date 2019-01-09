Lộ ảnh 'đại gia kim cương' đoàn tụ bên vợ và đàn con thơ sau một năm chia tay Hồ Ngọc Hà

Sau khi chia tay Hồ Ngọc Hà, đại gia Chu Đăng Khoa trở về đoàn tụ cùng vợ con và hạn chế tiếp xúc với báo chí.
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Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau loạt ảnh đại gia Chu Đăng Khoa vui vẻ bên vợ và các con (bao gồm cả con nuôi lẫn con đẻ). Sau nhiều biến cố, đây là khoảnh khắc hiếm hoi tình cũ Hồ Ngọc Hà lộ diện cùng gia đình.
Một năm trước, nhiều khán giả cũng bắt gặp "đại gia kim cương" đưa vợ và các con đi du lịch nước ngoài nhân dịp đón năm mới. Tuy nhiên, trên trang cá nhân chị Vân Anh chỉ đăng ảnh bản thân và các con chứ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người chồng.
Sau khi đại gia Chu Đăng Khoa chia tay hồ Ngọc Hà và trở về bên gia đình, chị Vân Anh tuyệt nhiên không hề nhắc đến những chuyện đã qua trong quá khứ. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân chỉ đăng tải những bức ảnh gia đình hạnh phúc hay khoe cuộc sống sang chảnh trong căn biệt thự đắt tiền cùng những chuyến du lịch sang trọng.
Điều này khiến không cư dân mạng tò mò và không ngừng đặt dấu chấm hỏi. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng khá đông khán giả cho rằng đó là sự lựa chọn khôn ngoan của vợ "đại gia kim cương".
Có lẽ sau quá nhiều chuyện không may xảy ra, chị hiểu hạnh phúc gia đình là điều riêng tư nên giữ cho bản thân. Nhiều khán giả tin rằng, bà mẹ trẻ hạn chế tối đa việc chia sẻ ảnh chồng là để bảo bọc tổ ấm mà khó khăn lắm mới tìm lại được.