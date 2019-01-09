Lộ ảnh 'đại gia kim cương' đoàn tụ bên vợ và đàn con thơ sau một năm chia tay Hồ Ngọc Hà

Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau loạt ảnh đại gia Chu Đăng Khoa vui vẻ bên vợ và các con (bao gồm cả con nuôi lẫn con đẻ). Sau nhiều biến cố, đây là khoảnh khắc hiếm hoi tình cũ Hồ Ngọc Hà lộ diện cùng gia đình.

Một năm trước, nhiều khán giả cũng bắt gặp "đại gia kim cương" đưa vợ và các con đi du lịch nước ngoài nhân dịp đón năm mới. Tuy nhiên, trên trang cá nhân chị Vân Anh chỉ đăng ảnh bản thân và các con chứ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người chồng.